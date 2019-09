Amill Leonardo a 105 Trap: le foto dell'intervista

Amill Leonardo è stato ospite di Moko a 105 Trap!

Il trapper ha parlato del suo primo album, Matador, uscito quest'anno, dopo aver pubblicato diversi EP negli scorsi anni. Amill Leonardo, il cui vero nome è Ali Amin Benameur, e si è ispirato a Leonardo Da Vinci per il suo nome d'arte ha raccontato qual è la sua concezione della musica, che ha dimostrato appunto in Matador, Striker, N 9 e Push Her.

