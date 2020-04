Chi è Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra che sta stupendo tutti con la sua voce

Tutti conosciamo Elettra Lamborghini, la cantante ed ereditiera che ha sconvolto anche Sanremo 2020 con la sua Musica e il resto scompare e il twerking sul palco dell'Ariston. Ma non tutti sapranno che Elettra ha una sorella, che come lei, ha la passione per la musica, Ginevra.

La ragazza, classe 1994, è stata notata sui social per alcuni video dove canta delle cover, tra cui un brano davvero complicato, Feeling Good di Nina Simone. La sua bravura ha lasciato moltissimi follower di stucco.

Scopriamo insieme chi è Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra!

Credits: nstagram.com/ginevra.lamborghini