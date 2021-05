Le conseguenze del Covid19 raccontate in vignette

Annoiata dal lockdown la disegnatrice e graphic designer Irina Blok ha deciso di disegnare 30 cartoni per raccontare la pandemia di Covid19. In quelle immagini c’è tutto: la noia di restare chiusi in casa, la pesantezza di lavorare da casa e non variare mai la routine con un caffè o una chiacchiera con il collega. C’è l’ansia e il precario equilibrio tra sanità mentale e crisi di nervi. C’è la la corsa alla carta igienica (e la farina) che ha caratterizzato il 2020 e la corsa al vaccino del 2021. C’è anche l’ansia per il tanto acclamato ritorno alla normalità che però prevede di seguire papiri di regole che condizioneranno la nostra vita ancora per un po’. Ci sono i pigiami, intervallati da tute e da pigiami e da tute. Di fondo la grande ironia della disegnatrice che fa da fil rouge a ogni vignetta; la mascherina si lamenta con la carta igienica del suo lavoraccio… e la carta igienica tace, ma quel silenzio è pieno di insulti e disapprovazione.

Ne abbiamo selezionate alcune e potete vederle scorrendo la gallery, per non dimenticarci quanto è stato ed è difficile, ma rimanere con il sorriso!