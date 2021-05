5 oggetti dalle forme assurde di cui non potete immaginare lo scopo

Solitamente capita quando si svuotano le cantine, le soffitte o si curiosa tra i cassetti dei nonni. In quelle occasioni si ritrovano oggetti mai visti prima che non sappiamo meglio identificare e a cui non sappiamo dare una spiegazione logica. Un dibattito a riguardo è partito su Reddit, la piattaforma che raccoglie i quesiti più disparati. Ecco alcune foto di oggetti interessanti a cui gli utenti hanno provato a dare spiegazioni plausibili. Scorrete la gallery per scoprirli insieme.

1.Un paio di forbici con 4 anelli per l’impugnatura, ad esempio, non è uno strumento per esseri umani con malformazioni, ma semplicemente si tratta di forbici per insegnare ai bimbi come utilizzarle, forbici tandem praticamente.

2.Una paletta in rame che assomiglia a un vassoio spezzato (male) a metà? Si tratta di uno spazza briciole per pulire i tavoli di una biblioteca.

3.Un mobile alto e sottile in legno che termina con un mezzo-arco? Chiaramente è un antiquato porta telefono, la protuberanza in legno serve per trasportarlo “comodamente” da una stanza ad un’altra.

4.Una piccola damigiana con un buco laterale tappato. Si tratterà di una brocca che perde? No, il buco serve per infilare il ghiaccio e tenere fresco il vino: geni!

5.Un pezzo di vetro vagamente sferico che cambia colore a seconda di dove lo guardi? Questa onestamente è inindovinabile: è un filtro in vetro dicroico utilizzato per la correzione del colore nelle stampanti fotografiche. Come non averci pensato subito!

Voi avete oggetti assurdi di cui non riuscite a immaginare lo scopo?