5 papi che non sapevate fossero esistiti

Il lockdown ce lo ha dimostrato ampiamente sui social: quando ci annoiamo siamo in grado di fare qualsiasi cosa per passare il tempo, meglio se riusciamo a sfruttare qualche vittima innocente nei nostri passatempi, per poi ovviamente postare tutto!

Gatti e cani se la sono vista brutta in questo anno di pandemia: tik tok, sketch, torture mediatiche di ogni tipo. Una però è particolarmente divertente e neanche troppo crudele: avete mai provato a infilare una ciabatta in testa al vostro animale domestico? Il risultato è che diventerà immediatamente Papa, grazie alla sua mitra home made.

Abbiamo raccolto alcune foto per farvi apprezzare il risultato, sfogliate la gallery e osservate le espressioni dei pelosi che hanno appena trovato la fede, inaspettatamente.