5 ombre che non sono quello che sembrano

La fantasia ci aiuta sempre a vedere le cose più belle di quelle che sono in realtà o a volte semplicemente diverse. Accade con le nuvole dove immaginiamo silhouette di animali e facce sorridenti e la stessa cosa può succedere anche con le ombre se osservate bene. Ad esempio vi può capitare che un fotografo assuma la forma di un labrador o che da un semplice tappo della benzina appaia un supereroe. Quale? Per scoprirlo sfoglia la gallery!

Ecco 5 ombre che vogliono ingannare i vostri occhi facendovi vedere cose che non ci sono. Per vendicarvi potete creare voi delle ombre speciali usando semplicemente una luce puntata contro il muro e le vostre mani, il gioco delle ombre è bello da fare a tutte le età.