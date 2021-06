La metamorfosi di uno Shih Tzu vagabondo dopo la toelettatura: aveva 3 chili di pelo in eccesso

KC Pet Project è un’associazione americana con sede in Kansas City che si occupa di animali abbandonati, favorendone l’adozione. Per merito loro un piccolo Shih Tzu è tornato ad avere nuovamente sembianze da cane dopo una vita con i rasta e l’aspetto da mostriciattolo dovuto al pelo troppo lungo e non curato. Il cagnetto si chiama Simon e dopo essere stato rasato a dovere, ha anche sperimentato le gioie del bagnetto, esperienza per lui inedita. In totale hanno liberato il piccolo Simon di quasi 3 chili di pelo aggrovigliato e sporco che gli pesavano sulla piccola corporatura. La sua storia è stata raccontata attraverso i social dell’associazione. Sfoglia la gallery per vedere la sua incredibile metamorfosi.