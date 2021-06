Cinque cose che è bene sapere per salvare la propria vita o quella degli altri

L’influencer Jack Neel, un ragazzo attivo su tutte le piattaforme social, è famoso per i suoi video utili. In uno di questi ha snocciolato una lunga serie di consigli, trucchi o curiosità che molti non sanno e che possono addirittura salvarvi la vita. Ne abbiamo selezionati 5 da condividere con voi:

Lo sapevate che se mai doveste avere la sfortuna di trovarvi davanti una tigre, un puma o un felino del genere l’unica cosa che non dovete assolutamente mai fare e dare loro le spalle ? Quello è il momento in cui di sicuro vi attaccheranno, quindi provate ad allontanarvi camminando all’indietro e buona fortuna!

Se vi si avvicina un cane-guida, uno di quelli con le pettorine apposta per intenderci, non sta venendo a farvi le feste o a socializzare, probabilmente sta chiedendo aiuto per il suo padrone, seguitelo!

Se vi ritrovate dentro un ascensore che sta precipitando dovreste avere il sangue freddo di sdraiarvi in terra con la schiena sul pavimento, questo aumenta le vostre possibilità di sopravvivere.

Se vi capita di essere aggraditi, dovreste graffiare il vostro aggressore, questo fa sì che vi rimanga del dna sotto le unghie e potrete incastrarlo!

Parlando di cose meno tremende, ma molto utili, se vi ritrovate in casa con delle pile piccole come le mini-stilo ma vi servono delle stilo, potete provare a mettere della carta stagnola sul polo negativo per arrivare allo spessore corretto, questo dovrebbe far funzionare ugualmente le batterie!

