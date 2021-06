Temptation Island al via: chi sono le coppie di questa edizione?

Domani sera andrà in onda su canale 5 la prima puntata di Temptation Island 2021: 6 coppie di emeriti sconosciuti sotto la conduzione di Filippo Bisciglia che si è rivelato negli anni un ottimo consulente sentimentale per le coppie in crisi. Il reality viene registrato in Sardegna, nel villaggio Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula. In un posto così incantevole è facilissimo lasciarsi andare a coccole e flirt davanti a un buon cocktail in riva al mare.



Ecco chi saranno le coppie protagoniste:



Claudia Venturini e Stefano Socionovo, marchigiani, hanno in programma il matrimonio, già rimandato causa Covid, ma ultimamente le cose sono un po’ cambiate e lei si sente trascurata.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, di Roma. Lei è un hostess separata, lui sta studiando per diventare istruttore di snowboard e hanno 19 anni di differenza. Lei ne ha 40 e lui 21. Ma l'età non è un problema, la gelosia di lui, sì.

Manuela Carriero e Stefano Sirena sono di Brindisi, lei barista e lui giocatore di basket. Lei ha scoperto diversi tradimenti di lui e ora stanno capendo se riescono a superare la cosa.

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera arrivano dalla Lombardia. da due anni convivono, ma la vita insieme non va a gonfie vele. Lei lo ha definito un bradipo da quando sono andati a convivere.

Natascia Zagato e Alessio Tanoni: anche loro marchigiani, stanno insieme da due anni e mezzo. Dicono di aver perso fiducia e complicità nella coppia.

Floriana e Federico Rasa, palermitani, lei 21 anni, lui 34. Da un anno convivono e lei vorrebbe una famiglia, ma non capisce se lui è innamorato di lei.