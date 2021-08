Cosa succede quando lasciamo i bambini a casa da soli?

I bambini lasciati soli a casa ne combinano di tutti i colori, non è solo una leggenda, è una realtà e chi ne ha le prove pubblica le foto per avvertire tutti quanti: i bimbi quando si trovano da soli a casa oppure appena ti distrai un attimo, hanno sempre idee assurde.

Se vedono qualcosa di una consistenza diversa dalla pietra provano a mangiarla, se trovano un attrezzo devono utilizzarlo, quindi occhio a forbici, pinzatrici, ecc. Se trovano uno spazio che credono abbastanza grande vogliono infilarcisi, con il rischio di rimanere incastrati. A una bambina è successo, nel water!

Insomma c'è un motivo se non bisogna mai lasciare a casa da soli i bimbi, oppure i risultato sono quelli che potete vedere nella gallery, sfogliatela con il sorriso.