Apre a Roma il Mama Shelter: l'albergo più eccentrico della capitale

Apre a Roma la catena Mama Shelte; una serie di alberghi del tutto sui generis presente in 14 città e 8 paesi, da Los Angeles a Londra passando per Parigi e Londra. L’hotel di Roma è nel quartiere Prati, sulla riva destra del Tevere, a due passi dalla Città del Vaticano e a poche fermate dal centro storico. L’albergo ha i suoi punti forti nelle stanze arredate con cura ed eccentricità e negli spazi comuni, da vivere a pieno; qui non ci si annoia di sicuro. Anche a Roma sarà disponibile la sex-cation, ossia un soggiorno di coppia, con pernottamento, cena, bollicine, accompagnati da un box con condom/sex toys e film gratuiti per stimolare la fantasia sessuale.

All’ora dell'aperitivo inizia la festa gender free sul magnifico rooftop e se volete replicare le vacanze romane mentre siete al Mama Roma potete provare i tour in vespa. Se siete dei pigroni, invece, il consiglio è di rimanere a rilassarvi nei letti kingsize per dare il meglio di voi al momento di salire a fare baldoria sul rooftop, sorseggiando i cocktail preparati dai Mama bartender.

Visitate la gallery per farvi un'idea di cosa sia il Mam Shelter.