Grande Fratello Vip: ecco le prime indiscrezioni sui concorrenti

Una nuova edizione del Grande Fratello Vip è alle porte, quella che partirà il 13 settembre potrebbe essere, secondo alcune indiscrezioni, l’edizione più lunga di sempre e durare fino al prossimo maggio, battendo anche la precedente edizione che era durata già sei mesi, portando ad esaurimento i concorrenti.

Le prime a confermare sono state Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Se la prima non ha bisogno di presentazioni, sulla seconda vi ricordiamo che si tratta di un ex di Uomini e Donne e che avrete sentito parlare di lei recentemente per il suo flirt con Fabrizio Corona. Tra le ipotesi ancora in cerca di conferma ci sarebbero invece Tommaso Eletti, il fidanzatino traditore di Temptation Island e la solita Carmen Russo che già aveva partecipato alla prima edizione dell’Isola dei Famosi. Molto probabili anche l’ex campione di scherma Aldo Montano, Giucas Casella e la conduttrice Manila Nazzaro. In studio nel ruolo di opinioniste ci saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che secondo gli ultimi gossip sarebbero ai ferri corti e già durante il servizio fotografico di presentazione se ne sarebbero dette di tutti i colori. Iniziamo bene.

Nella gallery puoi vedere chi ha già confermato la sua partecipazione al cast del GF Vip in partenza!