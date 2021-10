Le dieci razze di cane più amate dagli italiani

Gli Italiani adorano gli animali domestici e soprattutto i cani. Ci sono circa 7 milioni di cani nelle case italiane, un numero in continua crescita. Ma oggi quali sono le razze più apprezzate? Secondo alcuni sondaggi effettuati tra i padroni di animali, il Rottweiler si posiziona al 10° posto; una volta era considerato un cane aggressivo e pericoloso, ma è in verità un gigante buono e questa credenza è stata smontata, è tutta una questione di educazione.

Al 9° posto c'è il Segugio, un cane superattivo che non ci farà stare fermi un secondo. Ama la natura ed è dolce con i più piccoli.

All’8° posto c’è il Bulldog francese, reso celebre dai social, è un cane amorevole e tranquillo. Perfetto per le famigliole con figli piccoli.

AL 7* posto si posiziona il boxer, amante delle lunghissime passeggiate e delle coccole!

Al 6° posto abbiamo il Chihuahua, forse non bellissimo, ma di grande tendenza. Ideale per stare in appartamento o seguirvi ovunque come un’ombra.

5° posto per il Jack Russel, un tornado in miniatura. Giocoso, spavaldo e amorevole.

Il Golden Retriever si qualifica solo 4°, in discesa verso alle storiche preferenze degli italiani, È un cane socievole, buono, adatto anche come prima esperienza di cane.

Sul gradino più basso del podio troviamo il Labrador, un cane che ama giocare, ma anche mangiare, quindi occhio alla dieta o potreste trovarvi un cane con problemi di peso. Per tenerlo attivo, fatelo nuotare, adora l’acqua!

Al 2° posto troviamo il Setter Inglese che forse non tutti conoscono: ama l’attività, odia gli spazi piccoli e la solitudine, quindi non è adatto a rimanere ad aspettarvi a casa ore, ma preferisce fare delle lunghe gite con il padrone!

Al primo posto si qualifica il Pastore Tedesco, un cane da guardia, protettivo, fedele, affidabile. é un cane molto intelligente e ama le sfide, tenetelo impegnato!

Infine sempre più famiglie scelgono di adottare un meticcio dal canile, un’azione bella e che viene sempre ripagata dall’affetto del nostro animale, di cui non possiamo spesso prevedere le caratteristiche fin da piccolo, ma che regalerà affetto incondizionato al suo padrone.

