Avete mai conosciuto un uomo che viene dal futuro?

Un viaggiatore nel tempo che arriva dal 2027 giurando di essere l’ultima persona sulla Terra e di essere tornato indietro nel tempo, questo è quello che vi può capitare di incontrare spulciando un po’ il feed di TikTok. Lui si fa chiamare unicosobreviviente e come potete intuire dal nome l’unico sopravvissuto è spagnolo ; Javier, questo il suo nome, ha registrato alcune clip in cui mostra una Terra deserta, tutti sono morti e lui sarebbe l’unico ad essere rimasto in vita, ma non spiega le ragioni della tragedia, praticamente imminente secondo i suoi calcoli. Javier mostra alcuni dei luoghi più affollati di Barcellona, completamente deserti. Ha pubblicato un video dello stadio vuoto e altre clip dal rooftop di un albergo che mostrano una città fantasma. Ma come è possibile?



Qualcuno lo accusa di follia, altri ci ridono su, quel che è certo è che Javier sta destando molta curiosità con i suoi video rivelazione.