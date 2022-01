Su Amazon è in vendita una pietra "acchiappafantasmi"

A vederla così sembra una semplice "pietra" giocattolo con un cordino attaccato, ma il rivenditore presente su Amazon asscura che la pietra è in grado di capire se c'è un fantasma presente nelle vicinanze. Si tratta di un aggeggio semitrasparente che va a batterie, la luce al suo interno può cambiare, segnalando la presenza di un fantasma!

Se la luce è blu, c'è vicino un angelo, se è rossa potrebbe esserci nei paraggi un fantasma. Il nome del dispositivo è "Baketan Reiseki" ed è prodotto dall'azienda giapponese Solid Alliance che si occupa proprio della caccia ai fantasmi. Pensate che sono stati venduti 200.000 pezzi di questo detector di spiriti. Si può attivare manualmente oppure mettere in "automatico" in modo che controlli ogni 10 minuti l'albiente per verificare che sia sgombro di fantasmi.

Per qualcuno sarà una cosa ridicola, ma per chi ci crede è una sorta di oggetto di culto, di cui esistono video che ne testimonierebbero l'efficacia.

Guarda la gallery per vederlo in funzione e con la luce antifantasma accesa.