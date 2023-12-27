Giacomo Urtis: Natale sardo con i suoi, ma manca il fidanzato

27 Dicembre 2023

Il guru della chirurgia estetica Giacomo Urtis è tornato nella sua amata Sardegna per trascorrere le festività natalizie circondato dall’amore e dal calore dei suoi familiari. In alcune immagini postate sui social, che lo ritraggono insieme ai cari genitori e ad un’amica, il chirurgo è apparso particolarmente felice, benché all’appello manchi il misterioso fidanzato di cui tanto si è vociferato negli ultimi tempi.

Urtis ha tenuto aggiornati i suoi amatissimi followers postando sul profilo Instagram le immagini del suo delizioso pranzo di Natale. Si è recato in un ristorante tipico delle sue zone insieme ai genitori e qui ha ordinato culurgiones, una squisita pasta composta da un ripieno di patate, pecorino e menta, e il tradizionale maialino con le patate. Con queste immagini il chirurgo ha sicuramente fatto venire l’acquolina in bocca ai suoi fan. Dopo il pranzo Urtis ha poi postato una foto con i genitori rivolgendo un augurio speciale a tutti: “Penso a tutte quelle persone che non hanno modo di passare il Natale con i propri affetti, per un motivo o per un altro. Penso a chi ha perso i propri cari, penso a chi è lontano da casa per lavoro… a chi è in guerra… Amate sempre i vostri cari… buon Natale botoxini”, ha scritto.

Il grande assente di queste feste, tuttavia, è stato il suo fidanzato. Non sappiamo di chi si tratti, perché il chirurgo ha preferito non svelare la sua identità. Tutti si aspettavano che avrebbero trascorso le festività natalizie insieme, invece Giacomo – che oggi preferisce farsi chiamare Jenny – ha dedicato del tempo ai suoi amati genitori.

Urtis è un personaggio particolarmente amato dal pubblico, basta pensare che in pochi anni è divenuto il chirurgo più richiesto dai personaggi del mondo dello spettacolo grazie alle sue tecniche innovative nel campo della chirurgia estetica. Questo enorme successo gli ha permesso di fondare l’azienda Dr. Urtis Clinic con due strutture presenti a Milano e a Roma e una in Sardegna, fino ad arrivare ad aprire un punto addirittura a Londra, città in cui ha lanciato anche una linea di cosmetici.