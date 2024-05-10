Giorgia Soleri, ecco cosa pensa di Damiano David e Dove Cameron

10 Maggio 2024

Quando Damiano David e Dove Cameron si sono presentati sul red carpet del Met Gala 2024, molti hanno pensato a Giorgia Soleri. L’ex fidanzata storica del frontman dei Maneskin, infatti, dopo aver terminato la relazione ha dovuto accettare il nuovo inizio di Damiano, che si è fidanzato con la star della Disney. E dopo un lungo silenzio, finalmente, ha trovato il coraggio di esprimere il suo pensiero a riguardo.

Da tempo ormai si parlava della relazione tra Damiano e Dove: i due erano stati paparazzati insieme più volte, ma è servito l’ultimo Met Gala per ufficializzare la loro relazione. Mano nella mano, hanno calcato il red carpet, dove hanno mostrato al mondo intero la loro complicità. Gli sguardi non sono passati inosservati ai telespettatori, che subito hanno commentato sui social la nuova e ufficiale coppia.

Quando i due hanno partecipato al Met Gala di New York sotto invito di Anna Wintour, Giorgia Soleri si trovava a Ibiza per un viaggio di relax con le sue migliori amiche. L’influencer ha pubblicato sui social molte foto del suo viaggio, che sono state commentate dagli utenti. Alcuni di loro hanno fatto dei paragoni tra lei e Cameron.

Giorgia Soleri non è riuscita a resistere alle provocazioni dei leoni da tastiera e ha risposto a tono con queste parole: “Quell’atteggiamento tutto patriarcale di dover mettere in competizione due donne che in competizione non sono, per un uomo. Let us live, please!”, ha scritto. Molti si sono complimentati per il suo atteggiamento, altri invece hanno insistito nel chiederle cosa ne pensa della nuova fidanzata di Damiano.