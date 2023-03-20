Giulia Pauselli ad Amici dopo il parto: “Non è andata come volevo”

20 Marzo 2023

A poco più di sei mesi dal parto, ieri sera durante la prima puntata del Serale di Amici, Giulia Pauselli è tornata ad esibirsi come ballerina professionista. Il suo ritorno avviene dopo essersi presa una pausa di sei mesi dopo la nascita del suo bambino, venuto al mondo lo scorso agosto. Un’esibizione eseguita interamente sui tacchi, sulle note sensuali di “Scheiße”, brano di Lady Gaga uscito nel 2011.

Un ritorno che ha diviso le opinioni della critica: c’è chi ha apprezzato la performance della ballerina, tornata con grande forza e coraggio a danzare in una forma brillante nonostante il parto avvenuto pochi mesi fa; chi, invece, ha ritenuto l’esibizione non solo deludente, ma un vero e proprio “disastro”. Quest’ultimi hanno notato diversi errori nei passi della coreografia, ritenendo addirittura che Isobel Kinnear e Maddalena Svevi, le due sfidanti allieve di Amici 22, si siano dimostrate migliori di lei.

“Sapevo che non sarebbe andata come volevo”, le parole di Giulia Pauselli dopo la puntata. Comunque, non è mancato il sostegno dell’ex ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi e attuale compagno di Giulia, Marcello Sacchetta che ha seguito il primo appuntamento con il bebè in braccio: “Siamo fieri di te io e bimbo ciccio. Vai mammina”, il commento.

A sorpresa, infatti, non si è fatta attendere a mente fredda un’ulteriore risposta di Giulia agli haters e alle persone che si sono complimentate con lei sui social: “Grazie di cuore a tutti! Me la stavo facendo sotto… La mia priorità adesso si chiama Romeo ma il ballo rimane un grande amore e anche se non è andata come avrei voluto penso: ‘Da qualche parte avrei dovuto cominciare e così ho rotto il ghiaccio!’ Spero di recuperare ancora”, queste le parole di Giulia in seguito alla performance. E a chi ha commentato su Twitter “sembra una ballerina amatoriale”, ritenendola non al massimo delle sue capacità, la Pauselli ha replicato: “Neanche io mi sono piaciuta”.