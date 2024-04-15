Giuseppe Giofrè: “Mi chiamavano femminuccia perché facevo danza”

15 Aprile 2024

Giuseppe Giofrè, ex vincitore di Amici e oggi giudice del Serale, è stato ospite di Silvia Toffanin nella puntata domenicale di Verissimo. Un’occasione speciale per raccontarsi e ripercorrere la sua carriera che l’ha portato a ballare al fianco delle star internazionali più famose di sempre, da Taylor Swift a Jennifer Lopez.

Il suo talento lo conoscono tutti, ma la sua storia fatta di grandi sacrifici e talvolta sofferenze è nota a pochi telespettatori. A Silvia Toffanin ha parlato del suo libro, dal titolo Stidda – Il coraggio di un sogno, che ripercorre la sua carriera da ballerino, partita dalla scuola di danza di un piccolo paesino in Calabria. “Lavorare con la mia passione è la cosa più grande. Sono molto fortunato – ha ammesso il ballerino – Il nome del mio libro ha il nome di mio nonno. Lui faceva il marinaio e quindi girava il mondo. Ho cercato di creare una sorta di metafora all’interno del libro”.

Parlando delle sue origini e della sua infanzia, Giuseppe non ha nascosto di aver vissuto molti momenti difficili. In passato è stato vittima di bullismo per via della sua passione, la danza, che lo rendeva “diverso” agli occhi degli altri. “Non è facile ballare in un piccolo paese della Calabria, a Gioia Tauro. Ma io avevo voglia solo di ballare e così ho fatto nonostante le ginocchia sbucciate per diverse cose – ha detto – Alle medie mi gridavano ‘femminuccia’. Mi inseguivano urlando ed io iniziavo a correre. Ricordo benissimo tutto purtroppo, loro mi aspettavano. Non l’ho mai detto a mia mamma e mio padre. Loro l’hanno scoperto un anno fa”.

E a proposito dell’amore, non ha potuto non parlare di Adam, il suo ex compagno che tuttora occupa un posto importante nel suo cuore. “Oggi non stiamo insieme ma è stato lui il mio primo amore. Dopo lui ho avuto qualche cotta estiva che dura qualche settimana. Lui è stato il mio unico grande amore fino ad oggi”.