I soldi fanno la felicità? A quanto pare sì: lo dice la scienza

26 Giugno 2023

Chi nella vita non avrebbe voluto essere zio Paperone, almeno per un giorno? Beh, adesso grazie alla scienza sappiamo che sicuramente, almeno per quel giorno saremmo stati molto felici. Magari qualcuno leggendo starà anche pensando che questa conferma non fosse necessaria, eppure ora è la scienza a dirlo.

Un nuovo studio di neuroscienze pubblicato sulla rivista della National Academy of Sciences, afferma che guadagnare più soldi renda più felici. A scoprirlo sono stati i due ricercatori della Penn e Princeton University: Daniel Kahneman, premio Nobel per l’economia, e Matt Killingsworth, un esperto di studi sulla felicità.

Il Ceo Lorenzo Dornetti racconta come si sia arrivati a tale conclusione: “Per Kahneman la correlazione tra denaro e felicità valeva fino all’importo dei 100.000 euro, da lì in poi le 2 variabili erano disgiunte; per Killingsworth, invece, il tetto dei 100.000 euro non esisteva e al crescere dell’income (uguale alla somma di reddito e rendimento da investimenti) annuale, cresceva sempre il livello di felicità”. La ricerca, realizzata insieme, dimostra come siano corrette entrambe le teorie dei due esperti, evidenziando 3 nuove scoperte sul rapporto soldi-felicità:

L’effetto del tetto dei 100.000 euro annuali esiste solo per il 15% della popolazione, per soffrire emotivamente il denaro produce effetti solo fino a questo importo, dopo diventa irrilevante. Per quanto riguarda ciò che aveva teorizzato Kahneman, per il 60% della popolazione che registra livelli di felicità tra il medio ed il buono, l’effetto tetto non esiste: più si guadagna, più si è felici. Infine, la terza scoperta riguarda la categoria dei super felici, ovvero il 25% della popolazione, tra loro livelli di crescita di denaro molto elevate, producono livelli di felicità molto intensi.

Insomma, nonostante quello che si è creduto o forse semplicemente si è voluto credere per generazioni in generazioni, lo studio di Kahneman e Killingsworth lo smentisce con fermezza: per la stragrande maggioranza della popolazione (85%) il segreto della felicità sono i soldi.