La dedica di Zaccagni a Chiara Nasti: “Sei una moglie speciale”

23 Gennaio 2024

Chiara Nasti spegne 26 candeline e non potrebbe desiderare di più di quello che già ha. Una carriera brillante nel mondo dei social e del fashion, un marito meraviglioso che la ama profondamente, un bambino che è la luce dei suoi occhi e un altro figlio in arrivo ad accrescere ulteriormente la felicità della famigliola. L’influencer, infatti, è sposata da poco più di un anno con Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio. Insieme hanno avuto il piccolo Thiago e ora sono pronti ad accogliere un nuovo neonato.

L’influencer ha trascorso il giorno del suo compleanno in compagnia della sua famiglia. In quest’occasione il marito le ha rivolto una dedica speciale, che ha sciolto il cuore non solo di Chiara, ma anche di tutti i fan della coppia. In un post sul suo profilo Insagram il calciatore ha pubblicato una foto in bianco e nero insieme alla moglie facendo scrivendo una dolce didascalia: “Solitamente non sono il tipo che esterna pubblicamente questo genere di cose e tu forse lo sai meglio di tutti, ma una cosa te la devo dire… Grazie! Grazie per la donna che sei, grazie per tutto quello che fai per noi ma soprattutto grazie per il cuore grande che hai!”

Non è mancato, poi, un riferimento anche alla loro famiglia. Mattia ha continuato: “Sei una mamma e una moglie speciale! Stiamo costruendo qualcosa di fantastico, TI AMO immensamente e farò di tutto per proteggere te e la nostra famiglia da qualsiasi cosa! Tanti auguri di buon compleanno amore mio, Ti amo +26“. Chiara, dal canto suo, ha risposto emozionata: “Ti amo tantissimo amore“. La coppia appare sempre più affiatata. Sicuramente la gioia per il loro futuro bambino non farà che consolidare la loro unione.