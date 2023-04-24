La lunghezza delle dita dice molto della nostra personalità

24 Aprile 2023

Secondo la scienza ci sono alcune caratteristiche fisiche del nostro corpo che possono rivelare molto della nostra psicologia. È il caso della lunghezza delle dita, che molto può dire della nostra personalità: come dimostra un recente studio condotto dall’Howard Hughes Medical Center, infatti, gli uomini hanno l’anulare più lungo del dito indice perché ciò corrisponderebbe ad una maggiore produzione di testosterone. Viceversa, le donne hanno un anulare più corto rispetto all’indice: ne risulterebbe un legame con la nostra personalità che, appunto, potrebbe essere analizzata semplicemente misurando la lunghezza delle dita. Vediamo nello specifico di che si tratta.

1. Anulare più lungo dell’indice

Le persone che hanno l’anulare più lungo dell’indice tendono ad essere molto affascinanti. Spesso hanno grandi capacità relazionali e sono dei leader naturali. Sono sicure di sé, motivate e hanno la capacità di tirare fuori il meglio dagli altri. Tendono ad avere successo nelle relazioni, negli affari e in altre aree della loro vita.

2. Anulare più corto dell’indice

Le persone che hanno l’anulare più corto dell’indice sono molto determinate, risolute, hanno un forte senso dello scopo e si concentrano sui loro obiettivi, spesso escludendo altre attività. Spesso sono molto motivate, laboriose e organizzate. Di solito sono brave a non perdere tempo e a portare a termine i progetti in tempo. Possono essere molto ambiziose e competitive e possono avere difficoltà a tollerare i fallimenti o le critiche.

3. Anulare della stessa lunghezza dell’indice

Le persone che hanno l’anulare della stessa lunghezza dell’indice cercano sempre di mantenere le situazioni pacifiche e di evitare i conflitti ad ogni costo. È probabile che queste persone sia piuttosto diplomatiche, pazienti e comprensive. Tendono anche a essere empatiche e compassionevoli, preferendo parlare dei problemi piuttosto che ricorrere all’aggressione fisica o verbale.