“Le Iene”: nella puntata di stasera Sinner sfiderà a ping pong Corti

9 Aprile 2024

Alla fine il tennista Jannik Sinner ha veramente giocato a ping pong con Stefano Corti? Inizialmente sembrava che Sinner avesse rifiutato di stare alla gag del programma televisivo Le Iene. La troupe lo aveva fermato al termine di un allenamento a Montecarlo, chiedendogli: “Visto che sei iper-competitivo, abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro… e allora tre colpi a ping pong?”. Da quanto avevano scritto giornali e siti web, sembra che l’altoatesino avesse tirato dritto, cercando di infilarsi negli spogliatoi, sostenendo di dover fare il trattamento e che dopo fosse tardi.

Sfida respinta, dunque? A quanto pare no perché nonostante il suo iniziale diniego, Jannik Sinner si è convinto e ha accettato di partecipare alla partita di ping pong con Corti. Le Iene, attraverso un post sui social, hanno infatti ribadito che la sfida è avvenuta e che le immagini saranno trasmesse nella puntata in onda questa sera su Italia1. Un siparietto che in tanti stanno attendendo, cercando di capire come si sarà posto il tennista, solitamente molto riservato ma sempre aperto a scherzare e divertirsi, e quale sarà stata la sua performance in un “terreno di gioco” diverso dal suo.

Sembra quindi che il numero 2 del mondo, nonostante le pressioni del momento che lo vedono in lizza per superare il rivale storico Novak Djokovic, si sia prestato per questo bizzarro incontro dimostrando la sua disponibilità a interagire con i media e a partecipare a situazioni insolite e divertenti. Ora non ci resta che attendere questa sera per capire chi l’avrà spuntata tra Jannik Sinner e Stefano Corti e se quest’ultimo, da buona Iena, avrà lanciato qualche stoccata non solo in campo ma anche con alcune domande “scottanti”. Durante la puntata, condotta da Veronica Gentili con Max Angioni, oltre al servizio sul tennista ci saranno anche ospiti in studio il cantante Tananai e l’attrice e comica Michela Giraud.