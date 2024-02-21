Mare Fuori, Ludovica Coscione: “Ecco cosa c’è con Matteo Paolillo”

21 Febbraio 2024

L’attrice di Mare Fuori Ludovica Coscione ha fatto luce sulla sua relazione con Matteo Paolillo fuori dal set. Da tempo i fan della serie tv firmata Rai si chiedono se i due stiano insieme: la loro complicità nei panni di Teresa e Edoardo è innegabile e c’è chi spera che continui anche quando si spengono le telecamere. Dopo un lungo silenzio, finalmente l’attrice partenopea ha deciso di chiarire il loro rapporto.

In un’intervista a Timeline su Rai3, la Coscione ha detto: “Io e Matteo siamo solo tanto amici”. Si spengono, quindi, le speranze dei fan che li vedevano già come una coppia. L’attrice si è soffermata a parlare del carattere di Matteo Paolillo, celebre anche per aver scritto la sigla di Mare Fuori: “Trovo che sia molto dolce che la coppia sia piaciuta tanto da volerla anche nella vita reale – ha detto riferendosi a Edoardo e Teresa -. Però siamo solo amici”.

L’attrice ha poi rivelato di essere pronta ad abbandonare la fortunata serie tv sull’IPM di Napoli. Dopo quattro stagioni, pare che il suo percorso nei panni di Teresa sia giunto al termine: “Mi piacerebbe lasciare andare Teresa, c’è stato un grande cambiamento in lei in questa stagione, credo abbia fatto l’esperienza che cercava – ha detto – Se il percorso di Teresa dovrebbe terminare in Mare Fuori 4? Forse sì. Interpretarla di nuovo farebbe mancare anche un po’ di brio alla mia vita artistica. I nostri sceneggiatori sono così bravi che potrebbero creare dinamiche nuove, chissà”. Dalle sue parole si intuisce che probabilmente non ci sarà nella prossima stagione: dopo l’esperienza con il regista Ivan Silvestrini, per la Coscione si aprono nuove strade nel mondo della recitazione.