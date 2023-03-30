Melissa Satta e Matteo Berrettini: allenamento a Miami

30 Marzo 2023

Matteo Berrettini è stato visto mentre, nel corso di un piccolo allenamento di jogging, correva in dolce compagnia con Melissa Satta. Il tutto a Miami, in Florida, intorno all’hotel The Pelican. Il 26enne tennista (finalista di Wimbledon 2021 ed ex numero 6 al mondo nel ranking Atp) ormai fa coppia fissa con la 37enne presentatrice e volto noto della TV italiana, ma nelle puntate precedenti la loro storia non è sempre stata tranquilla, né alla luce del sole.

I due si trovano qui dopo che Melissa Satta ha raggiunto il “suo” Matteo Berrettini alcuni giorni fa per assistere in tribuna al match del fidanzato contro Mackenzie McDonald. Purtroppo, il campione azzurro ha perso contro l’americano dopo un doppio tiebreak (7/6, 7/6): questo non è un momento fortunato sul campo per Berrettini. Ma è stato proprio lui ad avere recentemente difeso la sua relazione con Melissa Satta dopo che gli è stato chiesto se la loro coppia stesse ostacolando il suo successo a tennis: in un’intervista ha infatti sostenuto che la sua vita privata sono affari suoi.

“Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Normale, e anche qui mi dispiace che una cosa così positiva, che in fondo è una sensazione, venga ribaltata come una distrazione professionale” – ha detto il tennista – “Al di là degli haters, mi dispiace per chi di tennis se ne intende: non sono critiche costruttive e non ne capisco i motivi”.

Matteo ha proseguito dicendo che “più diventi esposto – nemmeno famoso – e più diventi bersaglio di attacchi, soprattutto se le cose non vanno come vorresti, o come vorrebbe la gente. Personalmente non ho dubbi su quello che sto facendo. Non sento di aver preso una strada diversa dal tennis. Sono lo stesso ragazzo di sempre”.