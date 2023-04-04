Melissa Satta e Matteo Berrettini: il primo selfie insieme

4 Aprile 2023

La relazione tra Melissa Satta, showgirl di 37 anni, e Matteo Berrettini, tennista 26enne, finalista di Wimbledon 2021 ed ex numero 6 al mondo nel ranking Atp, non è più un segreto. La love story dei due, per tanto tempo tenuta nascosta al grande pubblico e anche ai media, è stata ufficializzata con un selfie pubblicato dalla stessa Melissa Satta sui suoi social.

I due erano stati pizzicati qualche giorno fa a Miami, mentre erano intenti a fare un po’ di jogging di coppia: ma fino a quel momento la loro relazione era solo nell’aria, in quanto nessuno si era mai pubblicamente espresso. Ma adesso giunge la conferma: nel post di Melissa Satta, infatti, lei e Matteo Berrettini compaiono assieme una sola volta, ma la caption con cui è stato lanciato il post non lascia spazio ai dubbi: “US”, preceduto dall’emoji del sole e seguito dall’emoji di un cappellino da baseball (lo stesso che è uso indossare lui).

Nelle prime due foto Melissa Satta è raffigurata in spiaggia mentre, cappellino da sole in testa e camicia sbottonata sulle spalle, passeggia, mentre nella terza foto compare in un bellissimo selfie con il fidanzato, Matteo Berrettini. Foto, insomma, che non lasciano spazio ad alcun tipo di dubbio sulla loro relazione.

Eppure, dichiarare il loro amore non è stato facile: le critiche non sono mai mancate, e sono state legate non solo alla loro differenza d’età (i due si staccano di 12 anni, con Melissa Satta notevolmente più grande di Matteo Berrettini), ma anche alla possibilità che Matteo Berrettini trovasse in una fidanzata un possibile ostacolo alla sua carriera. Ma bando alle ciance: i due sembrano molto felici assieme e, con loro, anche i tanti follower che hanno messo il loro like al post (quasi 174mila). Tra loro anche molti VIP, che hanno augurato il meglio alla nuova coppia.