Naomi Campbell accusata di aver ritoccato una foto sui social

20 Marzo 2023

Bella e impossibile. Appunto, impossibile…così la pensano molti fan che seguono su Instagram la supermodella Naomi Campbell. Lo scorso 12 marzo, dopo la 95esima edizione della cerimonia degli Oscar è stato organizzato, come da tradizione annuale, l’After party di Vanity Fair. Ad esso hanno partecipato numerose celebrità del mondo dello spettacolo, tra cui Naomi Campbell che si è presentata con un capo firmato Schiaparelli, un abito da dea con coperture di conchiglie sul seno, mandando in visibilio tutti i presenti. Gli scatti dei fotografi mostrano la vera bellezza della Venere Nera e il suo grazioso invecchiamento.

Tuttavia, le foto che successivamente ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram, non sono state particolarmente gradite dal popolo social. Anzi, diversi utenti, con un occhio più attento e malizioso, hanno notato alcune modifiche ritenute eccessive sul volto della supermodella britannica. Ad osservare bene il ritocco dell’immagine, si nota come sia il viso che il naso abbiano una forma leggermente più piccola, lo zigomo più alto e la pelle più liscia, ulteriormente schiarita rimuovendo eventuali rughe o segni d’imperfezioni.

Inutile dirlo, il post è stato inondato dai commenti negativi dei fan: “Ridicola”, “Non hai bisogno di ritocchi”,” È il peggior lavoro con Photoshop mai visto prima”. “Dio non ti ha dato abbastanza? Sei stupenda e le foto non modificate sono stupende e reali. Una donna meravigliosa che diventa più saggia e mostra a tutti noi come esserlo. Non hai bisogno di Photoshop o filtri. Sei sbalorditiva al naturale”, tanto per citarne alcuni.

Nel mondo delle celebrità, è sempre stata una fonte di discussione la scelta della modifica delle proprie fotografie. Ciò che non viene considerato, però, è che al giorno d’oggi si vive in una società dove l’immagine è tutto, in particolare per chi ci lavora, come Naomi Campbell. Bisogna tener presente che spesso le foto modificate sono una richiesta specifica delle aziende; quindi, è probabile che la malriuscita operazione non sia di diretta responsabilità della Venere Nera. Alla luce di questa considerazione, risultano eccessive le cattiverie degli haters che, in alcuni casi, non osservano educazione e rispetto.