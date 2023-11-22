NAS ARRIVA IN PUGLIA PER IL SUO UNICO CONCERTO ITALIANO DEL 2024

22 Novembre 2023

Nas, uno dei nomi più storici del mondo hip hop ha annunciato questa mattina un concerto che si terrà il prossimo 12 Agosto, all’interno del Locus Festival, a Locorotondo in provincia di Bari. Sarà il suo unico concerto nel nostro paese.

Nas ha raggiunto per la prima volta il pubblico internazionale quando il suo brano “Halftime” è stato scelto dal produttore MC Serch come brano di apertura della colonna sonora del film Zebrahead del 1992. Uscito con la Columbia Records, il primo album completo del poeta e maestro della rima Nas arrivò nel 1994, Illmatic. L’album comprendeva “It Ain’t Hard To Tell”,“The World Is Yours” e “One”. Il 1996 portò l’album doppio disco di platino It Was Written con i suoi primi singoli crossover importanti “Street Dreams” e “If I Ruled the World (Imagine That)”. Il successo continuò con il doppio platino I Am nel 1999 con i singoli in classifica “Nas Is Like”, “Hate Me Now” (con Puff Daddy) e “You Won’t See Me Tonight” (con Aaliyah).

Gli album successivi di Nas includevano: il disco di platino Nastradamus (1999), il disco di platino Stillmatic (2001), il disco di platino God’s Son (2002) e il doppio CD di platino Street’s Disciple (2004).

Il suo album del 2012, Life Is Good, gli è poi valso 4 nomination ai Grammy tra cui Rap Album of the Year ed è certificato oro dalla RIAA.

Nel corso degli anni, Nas è stato anche ospite di numerosi successi crossover di altri artisti, tra cui: Allure, Missy Elliott, l’amico rapper del Queensbridge Mobb Deep, Jagged Edge, J-Lo, Kanye West, DJ Khaled, Swizz Beats, Jhene Aiko e altri.

Nell’agosto 2020, Nas ha pubblicato King’s Disease, il suo primo nuovo album in 2 anni. L’album è stato interamente prodotto da Hit-Boy con Gabriel “G Code” Zardes co-produttore esecutivo dell’album. L’album ha vinto il premio come “Miglior album rap” ai GRAMMY del 2021, segnando la prima vittoria in assoluto di Nas ai GRAMMY.

Nell’agosto del 2021, Nas ha pubblicato King’s Disease II, il sequel dell’album vincitore del GRAMMY Award. King’s Disease II è stato prodotto da Nas e Hit-Boy e prevede collaborazioni con Eminem, EPMD, A Boogie Wit Da Hoody, YG, Ms. Lauryn Hill, Hit-Boy e altri.

Adesso è pronto a far cantare anche il suo pubblico italiano! Biglietti in vendita da giovedì 23 Novembre ore 11:00.

Per informazioni, visita la pagina https://www.dalessandroegalli.com/