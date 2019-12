“Il 97% degli utenti raccomanda iliad”: continua la rivoluzione nel settore del mobile

Il mondo della telefonia, uno dei più discussi tra i consumatori in Italia e caratterizzato da offerte spesso molto complesse, è stato rivoluzionato dall’arrivo di iliad, il nuovo operatore che punta su relazioni trasparenti e offerte senza costi nascosti.

L’arrivo di iliad, meno di due anni fa, è stata una grande novità: un approccio chiaro e trasparente e un’offerta senza vincoli. Un cambio di passo che ha convinto in pochissimo tempo oltre 4,5 milioni di utenti che, secondo una recente indagine condotta da BVA-DOXA, risultano soddisfatti del nuovo operatore.

Dalla ricerca emerge, infatti, un risultato di soddisfazione generale degli utenti iliad con un voto attribuito all’operatore di 8,8 su una scala 1 a 10.

Rilevante anche il dato del 97%, relativo agli utenti intervistati che raccomanderebbero iliad ad amici e parenti* e fondamentale il passaparola spontaneo che si è generato tra le persone in questi primi mesi di attività: più è lunga l’esperienza personale con iliad, più gli utenti sono propensi a promuoverne l’utilizzo.

Nel valutare la percezione del brand emergono, inoltre, altre considerazioni riguardo l’apprezzamento del nuovo operatore: questo risulta chiaro e semplice per l’89% degli utenti a fronte di un 52% medio per il resto del mercato**, è innovativo per l’86% degli intervistati contro il 49% per gli altri operatori. Emergono anche valori come la fiducia e la trasparenza: l’84% degli utenti afferma che iliad ispira fiducia versus il 51% riscontrato valutando il resto del mercato, e l’85% degli stessi intervistati dichiara che iliad ha relazioni trasparenti con i propri utenti, a fronte del 48% degli intervistati per il resto del mercato.

La ricerca è stata svolta a ottobre su un campione di 1000 utenti iliad rappresentativo dell’insieme di tutti gli utenti dell’operatore e su un ulteriore campione rappresentativo della popolazione italiana in possesso di un cellulare di 1000 intervistati.

Il passaparola degli utenti soddisfatti sta premiando la società che ha fondato la sua azione sulla chiarezza, l’assenza di vincoli e di costi nascosti, con un’ulteriore accelerazione nella crescita della base di utenti: 700.000 nuovi utenti nel terzo trimestre per un totale di oltre 4 milioni e mezzo in meno di due anni.

Su questa base prosegue a ritmo spedito lo sviluppo in tutta Italia della rete proprietaria con l’obiettivo di 3.500 siti installati entro la fine del 2019.

Continua anche l’espansione sul territorio che vede ad oggi 14 iliad Store e più di 300 iliad Corner presso GDO e centri commerciali per un totale di oltre 900 Simbox in tutta Italia.

* Il 97% corrisponde agli intervistati che raccomanderebbe iliad abbastanza e molto.

** Per i voti 8-9-10.