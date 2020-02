Per San Valentino porta la tua dolce metà al Nutella® Party da McDonald’s

Chi l’ha provato in anteprima il 5 febbraio in occasione del World Nutella Day® l’ha già definito irresistibile.

PANE caldo e croccante di McDonald’s e NUTELLA®: l’unione perfetta!

Se non vedete l’ora di provarlo approfittate di una sorpresa che McDonald’s ha riservato a tutti gli innamorati per il 14 febbraio: scansionando al kiosk o mostrando in cassa il QR Code disponibile su McDonalds.it/NutellaParty avrete in promozione – tutto il giorno – 2 McCrunchy Bread™ con NUTELLA® a soli 2 Euro.

In più, dalle 15 alle 17, se andrete in un McDonald’s con la vostra dolce metà e lascerete un messaggio d’amore su McDonalds.it/NutellaParty, McDonald’s vi offrirà 2 McCrunchy Bread™ con NUTELLA®!

Sarà un vero e proprio Nutella® Party (e ci saremo anche noi di Radio 105)!

Preparatevi a gustare il nuovo McCrunchy Bread™ con NUTELLA®… pane e nutella come non lo avete mai provato prima.

Tutte le info su McDonalds.it/NutellaParty.