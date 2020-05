Iniziative concrete con azzerare il digital divide: 7500 comuni connessi in FWA in 18 mesi. Il progetto di Eolo.

“18 mesi per azzerare il digital divide nelle aree bianche dell’Italia e connettere 7500 comuni in FWA” è questo il progetto annunciato oggi, nel corso di una affollata conferenza stampa on line organizzata su Zoom, da Luca Spada, Fondatore e Presidente EOLO SpA.

Spada ha raccontato come è iniziato il percorso e la mission di Eolo: “II nostro viaggio è iniziato 15 anni fa. Siamo partiti da un piccolo borgo, spinti da una grande missione: raggiungere i comuni di tutta Italia e diffondere ovunque la nostra connessione, per garantire l’accesso a internet a ogni famiglia e impresa italiana. Per farlo abbiamo ricercato e sviluppato una tecnologia wireless unica, capace di superare le barriere del territorio e permettere a internet ultraveloce di arrivare anche nel più piccolo dei comuni. Giorno dopo giorno, abbiamo costruito la rete radio FWA più grande e performante d'Italia e così abbiamo connesso più di 1 milione e 200 mila persone e raggiunto oltre 6.000 comuni che prima erano isolati”.

Una strada lunga, tante attività ed un unico obiettivo da sempre: “abbiamo vissuto il digital divide e abbiamo capito l’importanza di essere connessi ai luoghi, ai fatti, ma soprattutto alle persone. Ora che tutto il Paese deve ripartire, noi continueremo a viaggiare sempre con lo stesso obiettivo: portare internet dove gli altri non arrivano”.

Da qui l’annuncio di un intervento finanziariamente importante: un piano di ulteriori investimenti da 150 milioni di euro, per azzerare il Digital Divide nelle ultime aree in Italia ancora non coperte da connessione ultraveloce. Grazie a questi, sarà estesa la rete a banda ultra larga ad altri 1.500 comuni in Italia.

Il nuovo progetto punta ad accelerare ulteriormente lo sviluppo della rete FWA su frequenze a 28 GHz - in grado di assicurare connessioni fino a 100 Megabit ed in futuro espandibili fino a 1 Gigabit - e vuole dare un contributo rapido e adeguato alle nuove esigenze di connettività del Paese, ancor più urgenti dopo la pandemia di Covid-19.

La rete FWA di EOLO copre, già oggi, il 78% delle unità abitative che ricadono nelle aree bianche del Paese e fornisce connettività ultraveloce a 1,2 milioni di persone che risiedono negli oltre 6.000 comuni già coperti. Inoltre, l’azienda connette circa 70 mila unità tra imprese ed enti della pubblica amministrazione ed impiega circa 10 mila persone tra dipendenti, installatori, partner commerciali e collaboratori.

Dopo "EOLO Missione Comune" (che prevede la donazione di 1 milione di euro all’anno in premi digitali ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti) un’altra importante e bella iniziativa di Eolo che ci fa piacere raccontarvi nelle nostre #GoodNews!