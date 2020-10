Scopri #BENVENUTOACASA la piattaforma dedicata alle adozioni

Purina crede fermamente che gli animali da compagnia abbiano un'influenza positiva sulle persone che ne hanno cura e sulla società nel suo complesso. Sebbene nel mondo i pet siano per lo più circondati d'affetto e attenzioni, purtroppo migliaia di cani, gatti e altri animali vengono ogni anno abbandonati a causa di fattori economici e sociali.

Purina, da leader del mercato petfood, è consapevole di trovarsi in una posizione ideale per agire e sta utilizzando la sua voce per amplificare i messaggi legati al tema delle adozioni.

L'azienda supporta programmi di adozione di pet in tutta Europa attraverso le associazioni locali con l'intento di aumentare i tassi di adozione. Per farlo distribuisce petfood ai centri di adozione, sostiene eventi sulla consapevolizzazione dell'adozione e partecipa a campagne educative sui benefici e sulle responsabilità che derivano dall'adozione di un pet.

L’obiettivo di Purina per il 2023 è di sostenere associazioni e programmi di adozione nei 10 mercati europei più importanti!

L’abbandono e il randagismo in Italia purtroppo continuano a essere fenomeni diffusi e sempre più gravi i cui numeri non sembrano destinati a diminuire: basti pensare che ogni anno vengono abbandonati più di 160.000 pet e a questi si aggiungono gli oltre 90.000 randagi che vivono su tutto il territorio italiano. Dati che aumentano ulteriormente durante la stagione estiva quando il picco dell’abbandono di un pet aumenta del 30%.

Proprio per questo Purina nel nostre Paese è impegnata su tantissimi fronti.

Dal 2014 al 2020 ha supportato i rifugi Enpa di tutta Italia donando oltre 5 milioni di pasti per cani e gatti, sensibilizzando al tempo stesso i consumatori sul tema dell’adozione.

Nel 2019 Purina ha attivato un’importante progetto con Enpa lanciando “Benvenuto a casa”, piattaforma dedicata a tutti i cani e i gatti nei rifugi Enpa di tutta Italia, in attesa di essere adottati. La campagna è stata lanciata in occasione della prima ediziona della Pet Week di Milano 2019. La piattaforma adozioni è online su Purina.it per favorire l’incontro tra i pet in cerca di una casa e le loro future famiglie. Ad oggi la piattaforma ha già aiutato decine di persone e famiglie ad adottare un pet.

Durante l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus in Italia, Purina ha deciso di supportare l’importante lavoro svolto da Enpa donando da subito oltre 100.000 pasti in favore di tutti gli amici a quattro zampe accuditi dalla Protezione Animali nella fase di emergenza acuta. Un gesto legato alla campagna social #AltriEroiEnpa, volta a sensibilizzare gli amanti dei pet sull’incessante attività svolta dai volontari, che non si è fermata nemmeno durante l’emergenza poiché i pet in rifugio necessitano sempre di cure e attenzione.

Durante l’emergenza sanitaria Purina ha anche donato oltre 250.000 pasti alla Croce Rossa Italiana per supportare le famiglie in difficoltà che possiedono un pet.

Infine, a settembre, Purina ha lanciato un concorso - che si è concluso da poco - in collaborazione con Donna Moderna che ha portato alla luce tantissime bellissime ed emozionanti storie di adizione che i lettori hanno potuto votare e che hanno permesso di distribuire ben 42 Gift Card Purina del valore di 50 euro spendibili su Purinashop.it