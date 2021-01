EOLO-KOMETA CYCLING TEAM: 20 giovani talenti per il progetto di Ivan Basso e Alberto Contador

Prende forma il nuovo progetto sportivo Made in Italy ideato da Ivan Basso con i title-sponsor EOLO, azienda italiana leader nel fixed wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, e KOMETA, azienda agro-alimentare internazionale dal cuore italiano, sviluppato assieme alla Fondazione Alberto Contador.

Nel corso della conferenza stampa online presso “Casa EOLO” a Busto Arsizio, è stata presentata la rosa definitiva dei nomi che compongono il nuovo team italiano, assieme alla maglia ufficiale che i 20 componenti dell’EOLO-KOMETA Cycling Team indosseranno nella prossima stagione della categoria UCI ProTeam.

Una squadra che unisce talenti nostrani e non, composta da: John Archibald (14/11/1990), Mark Christian (20/10/1990), Diego Pablo Sevilla (04/03/1996), Marton Dina (11/04/1996), Alejandro Ropero (17/04/1998), Arturo Gravalos (02/03/1998), Daniel Viegas (05/01/1998), Sergio Garcia (11/06/1999), Erik Fetter (05/04/2000), Francesco Gavazzi (01/08/1984), Luca Wackermann (13/03/1992), Luca Pacioni (13/08/1993), Edward Ravasi (05/06/1994), Mattia Frapporti (02/07/1994), Manuel Belletti (14/10/1995), Lorenzo Fortunato (09/05/1996), Vincenzo Albanese (12/11,1996), Davide Bais (02/04/1998), Samuele Rivi (11/05/1998), Alessandro Fancellu (24/04/2000).

Presentando anche il logo ufficiale della nuova squadra, i due sponsor EOLO e KOMETA hanno inoltre ricordato l’importanza dei valori che caratterizzano il team e questo sport.

Le prime gare in cui il team concorrerà sono il GP Valencia, la Vuelta Valenciana e la Vuelta Andalucia. Il primo debutto in Italia sarà invece al Trofeo Laigueglia il 3 marzo.

Luca Spada, Presidente e fondatore di EOLO, commenta: “Crediamo fortemente nel progetto che oggi prende ufficialmente il via e siamo entusiasti di supportare una squadra italiana di giovani talenti. Noi di EOLO condividiamo con il ciclismo la voglia di unire tutto il Paese in una sola rete unica che attraversa grandi e piccoli comuni, quelli nei quali ci impegniamo ogni giorno con la nostra missione di portare internet dove gli altri non arrivano. Questo sport insegna la massima importanza del gioco di squadra, dell’impegno e della fatica per raggiungere i risultati prefissati, valori che come EOLO condividiamo e che mai come oggi sono fondamentali per tutto il Paese, alle prese con la ripartenza post-covid.”

Per seguire il team: eolokometacyclingteam.com