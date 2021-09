Arrivano i MINI Big Love Days (e siete tutti invitati!)

Siete TUTTI invitati ai MINI Big Love Days, un’esperienza senza precedenti per toccare con mano le diverse anime MINI e dare sfogo alle proprie passioni, anche quelle ancora da scoprire.

Cibo, musica, sorprese, sorrisi e ovviamente MINI in tutte le sue forme e modelli! Due giorni, il 2 e 3 ottobre, al circuito Varano de' Melegari per provare il brivido della pista, vivere dopo tanto tempo l'emozione di un concerto con Lo Stato Sociale, i Sottotono, Fasma e Nyv, provare piatti della tradizione twistati in chiave gourmet e divertirsi come bambini sulle piste ondulate del Taboga.

Sarà un weekend da vivere al 100% in cui le parole d’ordine saranno Mangia. MINI. Ama.

Un evento unico, senza barriere, senza limiti. L'ingresso è gratuito e consentito a tutti, inclusi ospiti con disabilità, previo controllo del Green Pass e documento d'identità*.

IL “BIG LOVE VILLAGE”

Al centro paddock sorgerà il BIG LOVE VILLAGE, cuore pulsante dei MINI Big Love Days, vero e proprio crocevia dei diversi mondi espressi da MINI che non solo convivono ma si contaminano. Nel villaggio si intersecheranno 4 percorsi, ognuno legato a diverse brand experience (Urban, Style, Adrenaline, Journey) e ognuno con due food truck dedicati, installazioni con attività lifestyle tutte da scoprire e la driving area, diversificata in base allo spirito del percorso.

LO STATO SOCIALE, SOTTOTONO, FASMA E NYV SUL “BIG LOVE STAGE”

I MINI Big Love Days saranno una grande occasione per scoprire le novità del brand, effettuare test-drive su pista e fuoristrada e rivivere la storia di MINI. Non mancherà, inoltre, la condivisione di esperienze musicali e artistiche. Il feeling che unisce il brand automobilistico alla musica, infatti, si manifesterà nella serata di sabato 2 ottobre, quando sul BIG LOVE STAGE diventerà protagonista Radio 105 con Fabiola e Dario Spada che presenteranno i live de Lo Stato Sociale, Sottotono, Fasma e Nyv. Una line-up esclusiva che copre tre generi musicali, dall’hip hop al pop, fino all’indie, pronta a conquistare e far divertire un pubblico eterogeneo, che ama vivere momenti unici con la gioia e la spensieratezza tipiche di MINI.

FOOD TRUCK E TABOGA

Per quanto riguarda l’area food, i MINI Big Love Days promettono di soddisfare i gusti di tutti gli appassionati che decideranno di partecipare a questa grande festa grazie a 8 food truck per le cui specialità sarà praticamente impossibile resistere. Il divertimento e l’anima lifestyle saranno garantiti rispettivamente da un taboga con la sua lunghissima scivolata dai colori sgargianti e dalle aree con vinili, poster e giochi per tutte le età.

BIG LOVE DRIVE

Nel corso delle due giornate, ci sarà la possibilità di provare esperienze uniche su pista, a bordo di tutta la gamma MINI John Cooper Works, e off road, per provare le performance della trazione integrale ALL4. Gli ospiti, inoltre, potranno prenotare il proprio giro e guidare una delle auto della gamma MINI, dalle MINI 3 alle MINI 5 porte, dalla MINI Clubman alla MINI Countryman, alla MINI Cabrio fino alla MINI Elettrica, su percorsi studiati fuori dall’autodromo, nel cuore della Motorvalley.

*COME PARTECIPARE?

Nel rispetto delle norme attualmente vigenti, l’accesso all’evento di sabato 2 e domenica 3 ottobre, aperto al pubblico e totalmente gratuito, sarà consentito ad un numero massimo di 2.500 persone contemporaneamente. Al fine di monitorare gli afflussi, per partecipare sarà necessario registrarsi sul sito mini.it/biglovedays.

Una volta entrati nel BIG LOVE VILLAGE, inoltre, durante la giornata di sabato 2 ottobre, sarà possibile prenotarsi – fino a esaurimento posti - per assistere al live serale.

Tutte le informazioni sono su: www.mini.it/biglovedays