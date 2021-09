Start up e non solo al FUTURESHOTS, il Festival sull’innovazione di H-FARM

Dopo un anno di stop forzato, finalmente l’1 e 2 ottobre 2021 torna FutureShots, il grande evento di H-FARM dedicato all’innovazione, alla tecnologia, al digitale.

Sul palco sono previsti oltre 40 speaker con panel dedicati al digital lifestyle, wellness, fitness, diversity&inclusion nella moda e nel beauty, comunicazione, sport, finanza, turismo lento, big data, new media.

Non mancheranno anche le start up e realtà innovative che porteranno la loro esperienza. Tra queste Factanza che parlerà dell’evoluzione dell’informazione sui social, Fantabody ed Espressoh che tratteranno il tema dell'inclusione non solo come strumento di marketing, ma come valore fondante delle loro aziende. E ancora: l’evoluzione del gaming per ipo e non vedenti con Novis Games, il nuovo trend dei cammini con Magic Mountains e molto altre ancora.

Tra i protagonisti dei talk Davide BOOSTA Dileo, artista poliedrico e co-fondatore dei Subsonica, Asia Lanzi, campionessa diciannovenne di skate che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, Klaus, artista, content creator e fondatore del progetto Wanderlust, Elisa Serafini, giornalista, manager e attivista, Il Pagante, trio di artisti musicali che raccontano con ironia le nuove generazioni, Florencia Di Stefano-Abichain, content creator, speaker, autrice e traduttrice, conduttrice radio e TV, podcaster, Max Alajmo, chef del Gruppo Alajmo che, a 28 anni, è diventato il più giovane chef al mondo a ottenere 3 stelle Michelin, Kafkanya, streamer, cosplayer, model, aspiring voice actress e brand ambassador di Predator, Paolo Cannone, streamer, influencer e giocatore professionista.

FutureShots sarà anche sport e game! Sono previste performance sportive con tornei di basket, padel, volley e la possibilità di provare tutte le aree del grande sport center del Campus di H-FARM. Nella esports & gaming arena si giocherà invece il torneo di Valorant, in partnership con Qlash, e lo showmatch di FIFA 2021 con Diego Campagnani, player per AC Milan Qlash e Riccardo Nordio, player per Udinese esports.

La due giorni sarà anche un’occasione per conoscere meglio gli ultimi progetti di H-FARM Education: ci sarà la possibilità di provare alcune esperienze in VR disegnate dalla prima scuola multicanale MySchool, di scoprire i nuovi strumenti edutech pensati per bambini e ragazzi e di conoscere la nuova offerta H-FARM College da vicino. Mercatini vintage, Book Area, Musica e il food targato Alajmo completeranno l’experience.

Per maggiori informazioni: futureshots.h-farm.com