105 Save the Sea insieme ad Autogrill

Quando durante un viaggio c’è bisogno di una sosta non c’è cosa migliore di incontrare sul proprio tragitto l’inconfondibile A del logo di Autogrill. Quest’anno la potrete trovare anche in spiaggia, all’interno del villaggio di “105 Save the Sea” per fare una pausa all’insegna del divertimento e del rispetto per l’ambiente.

“105 Save the Sea” è il tour itinerante che porterà musica, dj, concerti, allegria, giochi, gadget, intrattenimento e molto altro ancora in quattro tra le più rinomate e divertenti località balneari italiane:

2 luglio, Lido di Camaiore

9 luglio, Senigallia

16 luglio, Jesolo

23 luglio, Tropea

Quattro sabati intensi, ricchi di attività in compagnia dello staff di animazione di Radio 105 e di alcuni dei suoi talent più amati che si avvicenderanno nelle diverse tappe: Ylenia e Pizza, protagonisti del programma “Tutto esaurito”, Valeria Oliveri e Bryan Ronzani di “105 Village” e Dario Micolani ed Edoardo Mecca di “105 Open Club” coinvolgeranno i presenti intrattenendoli con attività di animazione e distribuzione di gadget.

Al tour anche le esibizioni di Aka 7even, Berna, Gemelli Diversi, Riki, Sottotono, The Kolors.

La giornata prenderà il via la mattina con un’attività di pulizia delle spiagge in collaborazione con Plastic Free, associazione di volontariato nata con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso.

Nel corso di tutto il giorno il villaggio ospiterà al proprio interno l’animazione di Radio 105 e di Plastic Free con giochi e coinvolgimento dei presenti anche su argomenti relativi a un approccio più sostenibile alla vita, insieme alle attività organizzate per il pubblico dagli sponsor del tour.

Non poteva mancare Autogrill in viaggio come noi verso un domani migliore. Una meta da raggiungere insieme, impegnandosi con progetti e azioni concrete volte a rendere meno impattanti le proprie attività.

La roadmap di Sostenibilità di Autogrill "Make It Happen" avanza ogni giorno:

1. Promuovendo il coinvolgimento delle persone, i talenti e l’inclusione delle diversità nell'ambito di tutta l’organizzazione aziendale.

2. Offrendo ai propri clienti prodotti di qualità e aumentando l’offerta di prodotti sani, salutari e sostenibili

Autogrill si impegna attivamente a ridurre progressivamente l’utilizzo della plastica:

Prediligendo l’uso di materiali riciclati, riciclabili e/o compostabili nel packaging monouso

Prediligendo l’ utilizzo di bottiglie in plastica riciclata o in vetro per le bibite.

Aumentando la circolarità del proprio modello di business e riutilizzando materiali di scarto per ridurre ulteriormente l’immissione di plastica nell’ambiente.

Wasbottle è un nuovo materiale 100% riciclato e riciclabile dal recupero dei contenitori per sapone e altri liquidi per pulizia, utilizzati negli store. Viene impiegato per realizzare tavoli, pannellature e superfici che arricchiscono di colore e sostenibilità i locali di Autogrill.