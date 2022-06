REBO al 105 SAVE THE SEA, IL TOUR ESTIVO DI RADIO 105

REBO è una bottiglia intelligente nata con l’obiettivo di lottare contro i rifiuti di plastica. Per ogni 600 ml di acqua bevuta con REBO, una bottiglia di plastica viene raccolta dai mari.

Un prodotto innovativo come questo non poteva mancare a “105 Save the Sea” e visto che anche Radio 105 crede che sia necessario reinventare i beni di consumo per farli diventare più smart, più utili e rispettosi dell’ambiente è nata anche la REBO di Radio 105!

Non perdere l’occasione di acquistare l’innovativa “smart bottle” gialla in edizione limitata su www.rebo105.com

E per vederla “sul campo” venite a “105 Save the Sea”, il nostro tour itinerante, pieno di musica, dj, concerti, giochi, gadget! Scegliete la data più vicina per raggiungerci:

✔ 2 luglio, Lido di Camaiore

✔ 9 luglio, Senigallia

✔ 16 luglio, Jesolo

✔ 23 luglio, Tropea

Quattro occasioni imperdibili per passare una giornata in compagnia dello staff di animazione di Radio 105 e di alcuni dei suoi talent più amati che si avvicenderanno nelle diverse tappe: Ylenia e Pizza, protagonisti del programma “Tutto esaurito”, Valeria Oliveri e Bryan Ronzani di “105 Village” e Dario Micolani ed Edoardo Mecca di “105 Open Club”.

Al tour anche le esibizioni di Aka 7even, Berna, Gemelli Diversi, Riki, Sottotono, The Kolors.

La giornata prenderà il via la mattina con un’attività di pulizia delle spiagge in collaborazione con Plastic Free, associazione di volontariato nata con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso.

Nel corso di tutto il giorno il villaggio ospiterà al proprio interno l’animazione di Radio 105 e di Plastic Free con giochi e coinvolgimento dei presenti anche su argomenti relativi a un approccio più sostenibile alla vita, insieme alle attività organizzate per il pubblico dagli sponsor del tour.

REBO sposa alla perfezione il claim di questo tour, ovvero quello di fare qualcosa tutti insieme, nel proprio piccolo, per muoverci verso la transizione ecologica.

Si tratta di un prodotto rivoluzionario che potrà consentire a tante persone di cambiare il proprio modo di bere, di stare meglio fisicamente e anche di contribuire alla raccolta della plastica nel mondo.

Ovviamente, non mancano tutte le funzionalità delle migliori borracce disponibili sul mercato, come essere in acciaio inox lavabile in lavastoviglie e poter mantenere l’acqua fresca per 24 ore, ma la vera differenza la fa il tappo intelligente che rende la bottiglia connessa alla REBO App.

Come avviene tutto questo semplicemente bevendo?

Le 4 cose che solo REBO fa

1. REBO si connette allo smartphone tramite la REBO App e si integra con Apple Health e Google Fit per impostare un piano di idratazione personalizzato a seconda delle esigenze fisiche di ciascuno;



2. Con REBO è impossibile dimenticarsi di bere grazie ai promemoria sull’App e al tappo che si illumina.



3. Non ci sarà più bisogno di comprare bottiglie di plastica monouso: REBO è in grado di indicare tutte le fontanelle più vicine per riempirla ancora!



4. Ogni volta che tutta l’acqua contenuta in una REBO viene bevuta, una bottiglia di plastica viene raccolta dai mari tramite la partership con l’associazione Parley for the Oceans. Per sempre.



Per maggiori approfondimenti e per acquistare la 105 REBO di Radio 105: www.rebo105.com