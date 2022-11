La nuova squadra di Gamers Abarth sta per formarsi! Abbiamo bisogno di voi!

Da sempre la passione spinge la community Abarth ad esprimere l'attaccamento al brand attraverso tutto ciò che replica l'adrenalina con cui ogni Abarth scende in pista.

Ecco perché alla pista reale si affianca quella virtuale che ben conoscono gli e-gamers, pronti a fare il pieno di emozioni da casa, proprio come in pista. In perfetto stile Abarth.

Insieme al nostro gamer preferito Bryan Ronzani, alias BryanBox, stiamo cercando degli Abarthisti sfegatati e dei gamers appassionati per creare lo Scorpion Team! Una squadra di 4 giocatori che sarà presente insieme a Radio 105 e ad Abarth il 25, 26 e 27 novembre all’evento a tema gamification più atteso di sempre: la Milano Games Week.

Per questa occasione Abarth sta organizzando uno stand pieno di meraviglie: sarà possibile conoscere la nuova squadra di Scorpioni, sfidarli in sessioni di gioco live provando le postazioni di gaming del brand e, soprattutto, essere parte di un'anteprima sensazionale!

Per diventare Scorpioni Virtuali è indispensabile partecipare al Digital Talent Show organizzato da Abarth in collaborazione con il nostro Bryan e Nu89, due professionisti attivi su Twitch e pronti a tenere le fila di emozionanti sfide.

Il Digital Talent Show vedrà gli Scorpioni sfidarsi su circuiti ad Assetto Corsa brandizzati Abarth, i tempi migliori consentiranno ai partecipanti di diventare parte dello Scorpion Team atteso alla Milan Games Week.

Le sfide sono organizzate in 2 giornate: venerdì 11 novembre e venerdì 18 novembre sul canale Twitch di Nu89.

Potrete guardare la diretta anche su 105.net oltre che su NU89_ - Twitch

Come ci si candida?

Mandando uno screenshot del vostro miglior tempo su Assetto Corsa in direct al profilo di Abarth Italia

Che vinca il migliore.