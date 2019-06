Studio P.I.N.K.: obiettivo “giocare d’anticipo” con il coinvolgimento di 50.000 donne in tutta Italia.

Giocare d’anticipo. È questo l’imperativo per poter prevenire e, se necessario, curare in modo efficace e sempre più risolutivo il tumore al seno. I dati lo confermano. Ma ancora non basta. Occorre operare per la conoscenza e la sensibilizzazione collettive riguardo la diagnosi precoce. Quante più donne si sottoporranno a controlli regolari, sia di autopalpazione che di visite senologiche, tantopiù si renderà il tumore al seno un nemico che è possibile sconfiggere.

Partendo da qui, poco più di un anno fa, è stato presentato lo Studio P.I.N.K. – Prevention Imaging Network Knowledge, promosso da Fondazione Umberto Veronesi ed elaborato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IFC).

Il suo obiettivo è confrontare le attuali tecniche di diagnosi del tumore al seno e identificare, per ogni donna a seconda del suo profilo di rischio, l’approccio di prevenzione più efficace. Lo studio, a cui ha aderito anche l’Auxologico, prevede di coinvolgere 50.000 donne in tutta Italia.

Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi e Direttore Programma Senologia IEO spiega: “Il carcinoma del seno resta per le donne il tumore più frequente, con oltre 52.000 nuove diagnosi l’anno attese. Resta inoltre la sesta causa di morte in generale e la prima di natura oncologica nelle donne (oltre 12.000 vittime nel 2015). Le terapie, la diagnosi precoce e anche il grande impegno delle donne per la prevenzione hanno permesso di migliorare costantemente i tassi di sopravvivenza. C’è bisogno di nuovi passi avanti, e crediamo che un progetto di ricerca come lo Studio P.I.N.K., sostenuto da Fondazione, possa portare a conoscenze cruciali per trasformare il tumore al seno in una malattia superabile nella stragrande maggioranza dei casi”.

Franco Cernigliaro, responsabile del servizio Servizio di diagnostica per immagini dell’Auxologico illustra il ruolo dell’Istituto nel progetto: “Oltre a partecipare come Centro di diagnosi, Auxologico ha anche la possibilità di sviluppare e coordinare lo studio sullo stile di vita delle donne che si sottoporranno agli esami, per la valutazione nutrizionale, metabolica ed ormonale delle stesse”.

Giovedì 6 giugno a Milano, presso Auxologico San Luca (Piazzale Brescia 20 a Milano) i promotori dello Studio P.I.N.K. e i colleghi di Auxologico ne spiegheranno gli scopi e i vantaggi per la popolazione femminile. Interverranno:

Prof. Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi

Dott. Franco Cernigliaro, Radiologo, Responsabile Diagnostica per Immagini, Auxologico San Luca

Dott.ssa Elena Dogliotti, Biologa Nutrizionista e Supervisore Scientifico per Fondazione Umberto Veronesi

Dott.ssa Sabrina Molinaro, Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Dott. Edoardo Montrucchio, Radiologo Senologo, La Spezia

Dott.ssa Myriam Bosco, Radiologo, Auxologico San Luca

Prof.ssa Laura Fugazzola, Endocrinologo, U.O. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Auxologico San Luca, Università degli Studi di Milano

“Riguardo questo incontro è nostra intenzione, con la collega Myriam Bosco coordinatrice dello Studio P.I.N.K. in Auxologico e tutti i colleghi di Fondazione Umberto Veronesi e del CNR, illustrare e mostrare la fondamentale importanza dello Studio P.I.N.K anche a tutto il pubblico, di pazienti e non, che segue le attività di Auxologico. Sarà inoltre nostra ospite, per sostenere il progetto dello Studio P.I.N.K. e portare una sua personale testimonianza, un personaggio del mondo artistico molto seguito e molto amato a livello pubblico: Mara Maionchi”, aggiunge Franco Cernigliaro.

Ingresso libero, iscrizione obbligatoria su: www.auxologico.it/studiopink