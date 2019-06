Il 27 giugno a Milano arriva il Tuborg Open Fest!

Se siete di Milano (e d’intorni) e amate la buona musica, segnatevi questa data: giovedì 27 giugno.

E’ quella del Tuborg Open Fest il primo festival musicale interamente organizzato da Tuborg. Il brand apre le porte di un grande evento live all’insegna dello shuffle e dell’openness: il palco dell’Ippodromo SNAI San Siro ospiterà uno show con protagonisti assoluti la contaminazione musicale e la collaborazione tra artisti, per incoraggiare le persone ad essere sempre aperte a nuove esperienze e non smettere mai di esplorare.

Sul palco si esibiranno Carl Brave, Ex-Otago, Rkomi e i Viito, l’innovativo duo itpop che si è fatto notare per il sound capace di fondere canzone d’autore e pop contemporaneo.

Ad aprire la serata come opening act sarà il vincitore del Road To Tuborg Open Fest, un percorso volto a selezionare un artista emergente a cui Tuborg darà la grande opportunità di aprire il prestigioso palco dell’Ippodromo SNAI di San Siro.

Tuborg è trasversale ai confini tra generi musicali, privilegiando la qualità delle emozioni, la sete di divertimento e il piacere di stare bene con gli amici. Da sempre la premium lager danese esporta in tutto il mondo birra e cultura musicale, supportando grandi festival musicali internazionali. Perché la musica non è solo qualcosa da ascoltare, è qualcosa da vivere, è la chiave per aprirsi e vivere le proprie emozioni.

Il progetto globale Tuborg OPEN, giunto alla sua terza edizione, nasce proprio con l’obiettivo di trovare innovative modalità di celebrare la musica, fondendosi alla perfezione con lo spirito informale e fuori dagli schemi che contraddistingue Tuborg.

Vi è venuta voglia di partecipare?

Bene! I biglietti sono disponibili online su ticketone.it (prezzi: € 23).

Non perdetevi l’occasione! Tutte le info su Tuborg.it.