I giocatori più bravi conoscono le mosse migliori… come ordinare da McDonald’s con McDelivery!

Ordinare e richiedere a casa il pranzo, la cena oppure un semplice spuntino rappresenta un fenomeno in continua crescita anche tra i gamers (professionisti e non), non stupisce quindi che McDelivery sarà il food partner di Milan Games Week!

Il palco di Radio 105 (padiglione 12) ospiterà, nel corso dei tre giorni, speciali momenti dedicati a McDelivery.

Si inizierà venerdì con il Meet&Greet (dalle 13.00 alle 14.00) con Giorgio Calandrelli, meglio conosciuto come Pow3r.

Giorgio Calandrelli in arte Pow3r, ex giocatore professionista di videogiochi sparatutto in prima persona, come “call of duty” e “overwatch” oggi, è il più famoso player di Fortnite e in Italia. Ha mosso i primi passi nelle competizioni locali e professionistiche crescendo sempre di più fino a diventare il pro gamer azzurro della squadra europea Fnatic.

Pow3er farà una breve intervista con Alessandro Sansone e Annie Mazzola e in seguito incontrerà i fan che, a due a due saliranno sul palco per una foto/autografo!

Domenica (dalle 12.30 alle 13.00) ci sarà il Meet&Greet con IlVostroCaroDexter, nome d’arte di Luca Denaro. È nella Top 10 degli YouTubers con più iscritti in Italia, ed è membro della Illuminati Crew. Oggi, con 3 milioni di iscritti e oltre 1 miliardo di visualizzazioni generate negli anni, Dexter è tra le webstar più amate da millennials e post millennials.

Anche Dexter farà una breve intervista con Alessandro e Annie e in seguito incontrerà i fan.

Non ci resta che darci appuntamento alla Milan Games Week dal 27 al 29 settembre e ricordarvi, se siete già fan del servizio McDelivery o se non lo avete ancora provato, che dal 20 settembre al 3 ottobre la consegna su tutti gli ordini sarà gratuita attraverso tutti i provider.

Tutte le info su: www.mcdonalds.it