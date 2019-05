105 Social Club: Come creare e caricare su Instagram filtri facciali per la realtà aumentata

Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo indossato una maschera e con l’avvento della tecnologia, sono sempre di più le persone che ne adoperano una digitale all’interno delle proprie immagini o video.

Come Snapchat, anche Instagram a maggio 2017 ha introdotto i filtri facciali, un modo semplice per trasformare un selfie in qualcosa di più espressivo e divertente.

Per utilizzare le particolari “lenti”, è sufficiente entrare all’interno della fotocamera di Instagram, cliccando sull’icona della macchina fotografica in alto a sinistra nella prima pagina dell’app o in basso a sinistra all’interno dei messaggi privati e successivamente cliccare sulla faccina in basso a destra.

La realizzazione di nuovi filtri inizialmente era affidata solamente ad Instagram, ma di recente, il social network di Menlo Park, ha rilasciato Spark AR Studio, un software gratuito (attualmente solo per utenti Mac) che permette di contribuire alla realizzazione di nuove maschere.

Il termine “AR”, è l’acronimo di “augmented reality”, ovvero “realtà aumentata” e il funzionamento è legato all’inserimento di effetti virtuali sulla realtà, grazie alla fotocamera dei nostri dispositivi.

Quando un utente usa uno di questi filtri brandizzati nella sua storia, in alto a sinistra sotto al nome dell’account dell’utilizzatore, compare il nome dell’effetto seguito dall’username cliccabile del profilo di colui che lo ha caricato. Inoltre per inserire un filtro alla propria raccolta, è necessario seguire l’account a cui è collegato o provare ad applicarlo sulla realtà, cliccando sul nome dello stesso quando se lo si trova in una storia all’interno del social network.

Proprio per questo negli ultimi mesi sono sempre più gli effetti realizzati da aziende ed influencer che hanno capito come incrementare i loro follower con l’aiuto di questa nuova tecnologia. La youtuber Loren Gray, ad esempio, ha realizzato un filtro che applica delle ali e una aureola da angelo a chi lo utilizza.

Per caricare un filtro all’interno di Instagram è necessario collegare il proprio profilo a Facebook e seguire le istruzioni al seguente link: https://www.facebook.com/arp/ig/beta

Nel caso avessimo bisogno di ispirazione o volessimo divertirci un po’, l’applicazioni esterna ad Instagram MSQRD mette a disposizione molti filtri divisi anche per categoria.