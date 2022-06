Si chiama “105 Save the Sea” il tour di Radio 105 per l’estate 2022

8 giugno, Giornata mondiale degli Oceani. Istituita l’8 giugno del 1992 a Rio de Janeiro durante il Vertice sull’ambiente, il suo scopo è far riflettere sull’importanza e sul ruolo cruciale che gli oceani svolgono.

Questa estate Radio 105 ha scelto di fare suo e di sostenere questo importante messaggio nel modo che le è maggiormente congeniale: incontrando il proprio pubblico per diffondere ancora meglio il concetto che ciascuno di noi nel proprio piccolo può fare qualcosa per salvare il pianeta.

Dopo due anni di stop forzato, la squadra di Radio 105 scende fisicamente in campo in un tour itinerante che porterà musica, dj, concerti, allegria, giochi, gadget, intrattenimento e molto altro ancora in quattro tra le più rinomate e divertenti località balneari italiane.

E lo fa con un partner di eccezione: Plastic Free Odv Onlus, un’associazione di volontariato nata con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso.

105 Save the Sea prenderà il via sabato 2 luglio da Lido di Camaiore.

Quattro sabati intensi, ricchi di attività in compagnia dello staff di animazione di Radio 105 e di alcuni dei suoi talent più amati: Ylenia e Pizza, protagonisti del programma “Tutto esaurito”, Valeria Oliveri e Bryan Ronzani e Dario Micolani ed Edoardo Mecca di “105 Week End” coinvolgeranno i presenti intrattenendoli con attività di animazione e distribuzione di gadget.

La giornata prenderà il via la mattina con un’attività di pulizia delle spiagge in collaborazione con Plastic Free e culminerà attorno alle 18.30 sul palco allestito nel villaggio, con l’esibizione gratuita di un artista della scena musicale italiana.

105 Save the sea regalerà le esibizioni di The Kolors, Sottotono, Gemelli Diversi, Riki e Aka 7even.

Nel corso di tutto il giorno il villaggio commerciale ospiterà al suo interno le attività organizzate per il pubblico dagli importanti sponsor del tour.