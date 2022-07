Scopri il programma della seconda tappa!

Questa estate Radio 105 incontrerà il proprio pubblico per un momento di divertimento e spensieratezza, ma anche con l’intenzione di diffondere il messaggio che ciascuno di noi nel proprio piccolo può fare qualcosa per salvare il pianeta.

105 Save the Sea è infatti il tour itinerante, in collaborazione con Plastic Free Odv Onlus, che porterà musica, concerti, giochi, gadget, intrattenimento e molto altro ancora in quattro tra le più rinomate e divertenti località balneari italiane.

Sabato 9 luglio 105 Save the Sea arriverà a Senigallia.

La giornata prenderà il via la mattina con un’attività di pulizia delle spiagge – una passeggiata ecologica in collaborazione con Plastic Free (ritrovo alle 9.00 al villaggio 105 Save the sea, Lungomare Mameli 177, Spiaggia libera della Cesanella) - e nel corso di tutto il giorno, a partire dalle 10.30, il villaggio ospiterà al proprio interno l’animazione di Radio 105 con giochi e coinvolgimento dei presenti anche su argomenti relativi a un approccio più sostenibile alla vita.

Ci saranno Dario Micolani ed Edoardo Mecca, protagonisti del programma “105 Open Club” e Valeria Oliveri.

La giornata si chiuderà a partire dalle 18.00 sul palco allestito nel villaggio con l’esibizione gratuita di The Kolors e di Berna cui seguirà un dj-set.