Il mio posto nel Mondo è la manifestazione - ideata e promossa dal Museo del Risparmio – è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, con l’obiettivo di farli riflettere sull’importanza di investire sul proprio capitale umano e di essere imprenditori di sé stessi.

L’evento nasce dalla convinzione che scoprire i propri talenti e coltivarli al meglio sia la grande sfida delle giovani generazioni. Stimolare i ragazzi a riflettere sul capitale umano è una priorità per aiutarli ad essere protagonisti del loro futuro.

L’edizione 2020, in modalità digitale, vede la collaborazione di due partner d’eccezione: il Museo Lavazza e Next Level.

“La creatività è il vero capitale” è il tema scelto per questa edizione.

Perché il musicista ha improvvisato suonando un accordo fuori chiave? Perché quello chef ha accostato quei sapori all’interno di quel piatto? Perché quell’artista ha fatto quella scelta stilistica? Perché un fisico ha pensato per primo a quella teoria? Perché un informatico ha deciso di risolvere un problema in quella maniera? Ma creativi si nasce o si diventa? Come si impara ad uscire dalla nostra zona di comfort e a innovare? Si può imparare a pensare “out of the box”, aggirando gli ostacoli e trovando soluzioni non ancora esplorate?

A questi e ad altri interrogativi risponderemo attraverso la testimonianza diretta di chi, col pensiero creativo, ha costruito la propria strada nel mondo.

Special Guest Vittorio Brumotti, campione del mondo di bike trial e inviato di Striscia la Notizia, protagonista di imprese sportive estreme, che ha fatto del coraggio e della creatività gli elementi chiave del suo successo. Il suo motto: “Chi della propria passione farà una professione, sarà maledetto per sempre ad essere felice”.

Presente anche - “IL PROF” - Daniele Manni, docente di informatica premiato col Global Teacher Award nel 2020, che abbiamo avuto il piacere di avere in onda a 105 Startup! A lui il compito ti illustrare agli studenti la filosofia del “Learning (entrepreneurship) by doing (startups)”, spiegando come la creatività sia uno degli ingredienti fondamentali per avviare un’attività imprenditoriale vincente.

Interverranno anche:

Maurizio Vitale , cofondatore Movement Entertainment, società di live electronic dance music che organizza eventi musicali internazionali, e Presidente Turismo Torino.

, cofondatore Movement Entertainment, società di live electronic dance music che organizza eventi musicali internazionali, e Presidente Turismo Torino. Federico Zanasi , chef Ristorante stellato Condividere, ospitato all’interno della Nuvola Lavazza e concepito insieme al guru gastronomico Ferran Adrià.

, chef Ristorante stellato Condividere, ospitato all’interno della Nuvola Lavazza e concepito insieme al guru gastronomico Ferran Adrià. Roberto Fiore , Art Director Agenzia Armando Testa (1977-79 e 1992-2006)

, Art Director Agenzia Armando Testa (1977-79 e 1992-2006) Luca Ballarini , designer e fondatore Studio Bellissimo di branding, graphic design, publishing ed eventi

, designer e fondatore Studio Bellissimo di branding, graphic design, publishing ed eventi Fabrizio Accatino , giornalista, autore di programmi televisivi, sceneggiatore del fumetto Dylan Dog.

, giornalista, autore di programmi televisivi, sceneggiatore del fumetto Dylan Dog. Tommaso Bianchi, disegnatore, dal 2014 nella scuderia di Bonelli editore.

Come partecipare?

L’evento online è aperto alle scuole secondarie di II grado, ed è ad ingresso gratuito. Per registrarsi occorre inviare una mail a prenotazioniMDR@operalaboratori.com specificando:

Nome del docente di riferimento e recapito mail/telefonico

Nome della scuola

Classi partecipanti e numero di studenti coinvolti

I docenti che si registreranno riceveranno via mail il link e le istruzioni per il collegamento online.

Tutte le info su: www.museodelrisparmio.it/il-mio-posto-nel-mondo-2020/