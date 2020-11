Racconta la tua start-up ai microfoni di Radio 105!

105 Start-up! è l'appuntamento di Radio 105 in onda sabato e domenica dedicato al mondo delle piccole e medie imprese ad alto contenuto innovativo e creativo e al crowdfunding.

Ogni week end Annie Mazzola e Alessandro Sansone incontrano due startupper che hanno la possibilità di raccontare al grande pubblico il loro progetto.

Il mondo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative è un’area di forte crescita in Italia. Si tratta di realtà abituate a trovare soluzioni per emergere, lavorare in condizioni di incertezza, sviluppare servizi innovativi e che limitano la presenza fisica. Forse anche per queste loro caratteristiche hanno retto il colpo causato dal coronavirus e rispetto al mondo imprenditoriale tradizionale hanno continuano il proprio percorso di crescita.

Crediamo fortemente che le loro storie abbiano anche il potere di essere di stimolo per chi ha un'idea nel cassetto da anni o la necessità di reinventarsi.

"105 Start-up!" in onda nel week end, per il resto della settimana vive ONLINE, con questa sezione interamente dedicata alle storie di imprese - start up e non - accumunate dalla creatività, dal coraggio, dall'innovazione. Non mancano anche informazioni elative ad eventi, talk, iniziative che hanno lo scopo di stimolare la conoscenza degli strumenti e dell'attitudine necessari per realizzare la propria piccola o grande progetto.

Se sei un/a startupper candidati per raccontare la tua storia ai microfoni di Radio 105! Presentati e presenta il tuo progetto scrivendo alla nostra redazione: startup@105.net