“Radio 105 Special Award”, the winner is…

MAPO TAPO, GREEN GAMES, CONVIV, BLUBRAKE, PELOOC, COMEHOME sono le sei start up legate al mondo dell’intrattenimento e del tempo libero selezionate insieme a StartupItalia per #SIOS202. Per conoscerle – e per farvele conoscere – oggi abbiamo trasformato il nostro appuntamento radiofonico 105StartUp! in un programma di un’ora, 100% digital.

Alessia, Alessandro, Lorenzo, Fabio, Sara, Michele, founder di queste sei realtà giovani - ma in alcuni casi già affermate anche a livello internazionale - ci hanno raccontato la loro storia, la loro idea di impresa, le loro idee per il futuro. Siamo rimasti colpiti non solo dalle idee e dal lavoro alla base delle loro imprese ma anche dalla loro capacità di affrontare le difficoltà come opportunità per mettere ancora una volta alla prova creatività e passione.

StartupItalia ci ha chiesto di scegliere tra loro la start up a cui assegnare uno dei premi speciali di #SIOS2020, il “Radio 105 Special Award”.

Compito non facile! Alessandro Sansone ha proposto di rompere in sei il trofeo e darne un pezzo a ciascuna start up! Annie ha invocato “l’aiuto da casa”, chiedendo al pubblico che ha seguito lo show su Facebook di scrivere nei commenti alla diretta o sulla pagina-sondaggio su 105.net/startup la propria preferenza.

I vostri messaggi e risposte al sondaggio in realtà più che aiutarci nelle scelta ci ha solo confermato che tutte e sei sono fortissime.

Dai commenti su Facebook, Conviv e ComeHome risultato le realtà con i fan più affezionati.

Durante e dopo la presentazione di Lorenzo Cinelli, founder di Conviv, sono infatti arrivati tantissimi commenti positivi sia da persone che hanno già potuto provare l’infuso analcolico (“Conviv top” “…provato in anteprima”), sia da persone che ne hanno semplicemente apprezzato l’idea (“Conviv! the best startup ever!”, “Forza Conviv! Idea top”).

Tantissimi i commenti anche durante l’intervento di Michele Cesario, founder di ComeHome. Abbiamo notato una vicinanza sincera espressa dagli iscritti e utilizzatori della piattaforma: “Gli eventi online ci hanno salvato!!!!”, “ComeHome la mia salvezza da due anni!”, “Comehome è una bomba!”. Non è mancato anche un affettuoso “Michele tagliati la barba…”, segno che anche i founder ci mettono la faccia e sono ben conosciuti nelle loro community.

Commenti positivi sui social anche per Mapo Tapo, la start up presentata da Alessia Fontanari che crea e organizza viaggi di gruppo per appassionati di sport estremi, supportando lo sviluppo di turismo sportivo sostenibile in località fuori dal sentiero battuto e per Sara Avanzini di PELOOC, start up che si definisce “l’Uber della fotografia” che Annie Mazzola ha apprezzato moltissimo.

Dai voti raccolti dal sondaggio sul sito di 105.net grande successo per l'ABS per e-bike e e-cargo bike sviluppata da Blubrake e illustrata in maniera chiarissima, nonostante gli aspetti tecnici, da Fabio Todeschini. Tanti voti anche per Green Games la start up che sviluppa videogiochi e applicazioni che “educano divertendo”, soprattutto nell’ambito delle problematiche ambientali, presentata da Alessandro Puppo.

La Direzione di Radio 105 ha deciso di assegnare il “Radio 105 Special Award” a… GREEN GAMES!

"GREEN GAMES ci ha conquistati perché cercare una soluzione innovativa, educativa e divertente per avere un impatto positivo sul nostro pianeta è una missione e intento nobile...

Ci hanno conquistato anche le parole e lo spirito dimostrato dal giovanissimo Alessandro Puppo determinato a cambiare in meglio la vita delle persone con la sua attività e idee.

Per finire come Radio 105 anche GREEN GAMES è vicina al mondo del gaming e si rivolge come noi al pubblico più giovane in maniera “different”..."

Come promesso aspettiamo Alessandro sabato prossimo alle 10.30 a “105StartUp!” e, dato l’apprezzamento che hanno avuto anche le altre start up, inviteremo presto anche loro in radio.

Grazie e in bocca al lupo a tutti e grazie StartupItalia. Alla prossima edizione di SIOS!