Torna l’appuntamento 100% digitale di StartupItalia e Radio 105 con una diretta streaming per #SIOS21 Sardinia Edition

Prosegue la collaborazione con StartupItalia, con una serie di appuntamenti che ci terranno compagnia fino a dicembre.

Con Annie Mazzola e Alessandro Sansone faremo un viaggio per scoprire tante startup che si racconteranno in alcune puntate speciali video di 105 START UP! Una di queste innovative realtà imprenditoriali sarà con noi sul palco - speriamo non più "virtuale" - di SIOS21 il 13 dicembre a Milano per ricevere il premio Radio 105 Special Award.

La seconda tappa del nostro viaggio sarà il 21 maggio alle 13.00, all’interno di #SIOS21 Sardinia Edition con una puntata speciale di 105 START UP! dedicata a cinque realtà che concorrono al premio “Startup sarda dell’anno”

Scopri l'agenda a questo link e segui l'evento sulla pagina di StartupItalia.