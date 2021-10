15 ottobre: seguiteci in streaming per il #SIOS21 Giffoni Edition!

Prosegue il nostro "road to SIOS" con StartupItalia con un nuovo appuntamento che sentiamo molto vicino.

Si tratta di #SIOS21Giffoni che prenderà il via il 15 ottobre alle 10.00.

Saranno proprio Annie Mazzola e Alessandro Sansone a far partire il countdown e dare inizio alla giornata sulla pagina Facebook di StartupItalia e Giffoni Film Festival.

Pe spiegarvi il tema della giornata vi lasciamo alle parole della redazione di StartupItalia: "In questa edizione di SIOS21 Giffoni Edition dialogheremo con la Generazione Z. Ask Me Anything, il tema portante di questo anno post-emergenziale. Ma con un’aggiunta significativa per questo nuovo appuntamento: from A to Zeta (Generation). Una speciale edizione vista con gli occhi di chi guarda il mondo da preservare, da migliorare, da vivere giorno per giorno ma con uno sguardo che va lontano, puntando sulla valorizzazione delle diversità, sul gioco di squadra e sulle alleanze trasversali, su un’idea differente di innovazione come abilitatore di opportunità. "

L'evento sarà anche l’occasione per decretare la startup vincitrice del Special Award Giffoni Edition.

Le cinque startup in gara, attive nel mondo dei media e dell’intrattenimento, saranno presentate alle 13:00 all’interno di “105StartUp!”, un appuntamento speciale in streaming con Alessandro Sansone e Annie Mazzola che permetterà di conoscerle da vicino.

Nel corso della giornata il pubblico in sala voterà la start up preferita che concorrerà tra l'altro anche al premio “Radio 105 Special Award” che sarà consegnato a Milano il prossimo 13 dicembre nell’ambito di #SIOSWinter.

Vi aspettiamo! Impostate il promemoria...

Agenda completa: startupitaliaopensummit.eu/agenda/