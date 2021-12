Il 13 dicembre Radio 105 è a #SIOS21 Winter Edition!

Ci siamo! Siamo arrivati #SIOS21 Winter Edition e quindi alla tappa conclusiva del percorso fatto insieme a StartupItalia che abbiamo chiamato ROAD TO SIOS.

L’appuntamento è il 13 dicembre a Milano, in Bocconi. L’ingresso sarà consentito previa registrazione gratuita e presentazione del green pass. Sarà anche possibile seguire #SIOS21 Winter Edition in streaming su LIVENow e sulla pagina Facebook di StartupItalia.

Una ricca giornata di evento, tantissimi talk con + di 70 speaker nazionali e internazionali e tanti premi.

SIOS21 inizierà poco prima delle 9.00 proprio con un saluto di Radio 105. A seguire Giampaolo Colletti e il team di StartupItalia accoglieranno sul palco dell’aula magna dell’Ateneo imprenditori, donne e uomini d’azienda, sportivi, scienziati, istituzioni e personaggi del mondo dello spettacolo. Al centro i temi che animano il dibattito nei campi dell’innovazione: startup, sostenibilità, digital tech, made in Italy, formazione e altri argomenti che accompagnano le vite di curiosi e innovatori. I collegamenti con il foyer e la sala saranno a cura della nostra, Valeria Oliveri, qui nella doppia veste di inviata di Radio 105 e di founder di BomberGirl, il progetto dedicato al calcio raccontato dalle ragazze.

Alle 13.00 circa puntata speciale di 105 Start Up! con Annie Mazzola e Alessandro Sansone che ci faranno conoscere le ultime 5 start up che concorrono al 105 Special Award che sarà assegnato ad una delle startup incontrate nel corso di ROAD TO SIOS.

L’agenda è in evoluzione e tra gli speaker si segnalano il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao; l’aviatore Dario Costa; Padre Paolo Benanti, il francescano e teologo che parlerà di linguaggio, creatività, intelligenza artificiale ed etica del lavoro; il pubblicitario e scrittore, Paolo Iabichino; spazio alla sostenibilità con David Katz, CEO The Plastic Bank, azienda che ha sviluppato soluzioni per ripulire gli oceani dalla plastica e valorizzare economicamente i rifiuti; un’intervista a Mauro Prina, ingegnere di SpaceX, ci guiderà nel cosmo; con Sam Field, Director of Creative Technology EMEA di Yahoo si parlerà di arte e di NFT.

Come da tradizione, una giuria di esperti e innovatori conferirà il premio “Startup of the Year”. Il “Community Award” selezionerà invece l’impresa vincente a partire dai voti del pubblico. Infine, verrà assegnato il Radio 105 Special Award, il riconoscimento della official radio partner di SIOS21 Radio 105.

Village e Workshop i due elementi distintivi dell’edizione invernale di SIOS, quest’anno, si presentano in una veste rinnovata per rispondere alle misure di contrasto della pandemia e per dare nuovi ritmi all’appuntamento con l’innovazione. Il foyer dell’Università Bocconi favorirà gli incontri di networking ospitando i corner dedicati al mentoring con Unstoppable Women in collaborazione con illimitHER, UpBase che darà vita al matching tra startup e investitori, B4i - Bocconi for innovation presenterà alcuni dei suoi casi di successo e incontrerà le startup che vorranno candidarsi alla quinta Bocconi for Innovation Startup Call che si chiuderà il 9 gennaio 2022, un altro centro di networking sarà l’angolo di StartupItalia Alliance.

Vi aspettiamo!

Agenda completa di #SIOS21 Winter Edition su: startupitaliaopensummit.eu/agenda/